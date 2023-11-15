Пять самых грязных вещей на кухне, которые все забывают чистить

Какие вещи на кухне мы забываем чистить

Поддон для крошек тостера

По словам Деяна Димитрова, эксперта по уборке важно проверить, подлежит ли тостер очистке, глядя на отверстия для хлеба.

Обязательно сначала отключите тостер от сети сухими руками, затем снимите поддон для крошек и выбросьте крошки в раковину или мусорное ведро.

Используйте сухую зубную щетку, чтобы очистить отверстия для хлеба и, чтобы удалить крупные крошки, а затем выполните стандартную промывку жидкостью для мытья посуды, чтобы избавиться от липких пятен.

Прихватки для духовки

Даже если прихватки кажутся чистыми снаружи, в их щелях могут скапливаться всевозможные микробы.

Эксперт рекомендует стирать их еженедельно, обязательно читая этикетку по уходу, прежде чем отправлять их в стирку, особенно если они силиконовые.

"Может быть полезно заранее замочить перчатки для духовки в растворе одной столовой ложки жидкости для мытья посуды и одной столовой ложки пищевой соды на 10 минут", - сообщил он.

Если вы не уверены, можно ли стирать ваши прихватки в машине, или если вам нужна очень глубокая очистка, вы всегда можете на всякий случай отдать их в профессиональную стирку.

Деревянные ложки

Деревянные ложки склонны к тому, чтобы в их трещинах "размножались бактерии", особенно если ложка у вас была в руках какое-то время или она контактировала с сырым мясом.

Чтобы избежать распространения вредных бактерий, эксперт по уборке рекомендовал перед чисткой регулярно замачивать их в растворе перекиси водорода.

Кухонный фартук

Эксперт рекомендует стирать фартуки после каждых нескольких использований, чтобы предотвратить накопление грязи.

Замочите его в растворе воды с одной частью стирального порошка и одной частью уксуса на 15 минут, а затем постирайте при высокой температуре.

Если возможно, повесьте его сушиться в хорошо проветриваемом помещении, чтобы предотвратить появление затхлого запаха.

Микроволновка

Еда, которую вы разогреваете и готовите в микроволновой печи, часто разбрызгивается повсюду, если миска или тарелка не накрыта крышкой, в результате чего на внутренних стенках может остаться смесь масел и соусов.

Вам следует каждую неделю тщательно очищать микроволновую печь внутри и снаружи, поскольку быстрая протирка тканью не так эффективна для удаления грязи.

Чтобы тщательно очистить внутреннюю часть микроволновой печи, поместите в миску одну столовую ложку уксуса и 250 мл воды и нагрейте ее в микроволновой печи в течение двух минут, пока вода не закипит, а окно микроволновой печи не запотеет.

Дайте микроволновой печи полностью остыть (около 10 минут) и протрите все внутренние стенки стандартным средством для очистки поверхностей и влажной тканью. Любые стойкие следы и пятна должны легко удаляться.