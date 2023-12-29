"Пьяный" Дан Балан опозорился на сцене: это попало на видео
Известный певец Дан Балан удивил фанатов на одном из своих недавних концертов. Артист был "слишком веселым", из-за чего в сети начали писать, что он якобы был "пьяным".
Что известно о концерте певца и как на это реагируют его фаны, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: TikTok-страницы moldovalibera.md, fan_dan_fan, aannyannn.
Где проходил концерт и что на нем случилось
Так, несколько дней назад Балан выступал в Молдове. Артист вышел на сцену в хорошем настроении. Он пел, улыбался и плясал. При этом он активно взаимодействовал с публикой.
Фаны снимали все это на видео. Иногда Балан будто забывал слова и не всегда удачно "ловил" ноты. Впрочем, это не сказалось на его приподнятом настроении.
Дан Балан здивував поведінкою на концерті pic.twitter.com/p8momi6q3V— Поліна Іваненко (@polinarbcua) December 29, 2023
Как реагирует сеть
Впоследствии в комментариях под видео, которые выкладывали фаны, начала появляться критика. Пользователи пишут, что Балан якобы был "пьяным" и будто бы опозорился своим поведением. При этом видео "подхватили" СМИ Молдовы, которые также начали критиковать артиста.
В комментариях пользователи пишут:
- "Вот до чего довела его любовь к Тине, похудел да еще и выпивает, а какой красавец был. А она себе как выла, так и воет"
- "Может у него какая-то проблема, за маской улыбки может скрываться душевная боль! Мы привыкли видеть только хорошее снаружи! А что внутри - не думаем"
- "Та дома немного тяпнул за кулисами, не рассчитал"
- "Поет хорошо, но капец опозорился, но слава ему не на пользу идет, наверное, надоело"
- "Это неуважение!"
Ще одне відео з концерта pic.twitter.com/YTmAcjmcII— Поліна Іваненко (@polinarbcua) December 29, 2023
Впрочем, фаны тоже начали защищать артиста. Они пишут, что Балан не опозорился, ведь все равно хорошо спел. Также отмечается:
- "Он хоть и пьян был, но пел своим голосом, на высоте!"
- "Он просто в образе, и немного утомился"
- "Все равно он супер, даже пьяный".
Напомним, ранее уже стало известно, что сын известного музыканта впал в кому после удаления молочных зубов.
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