"П'яний" Дан Балан зганьбився на сцені: це потрапило на відео
Відомий співак Дан Балан здивував фанів на одному зі своїх нещодавніх концертів. Артист був "занадто веселим", через що у мережі почали писати, що він нібито був "п'яним".
Що відомо про концерт співака та як на це реагують його фани, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: TikTok-сторінки moldovalibera.md, fan_dan_fan, aannyannn.
Де відбувався концерт та що на ньому трапилося
Так, декілька днів тому Балан виступав у Молдові. Артист вийшов на сцену у гарному настрої. Він співав, посміхався та танцював. При цьому він активно взаємодіяв з публікою.
Фани знімали усе це на відео. Іноді Балан ніби забував слова та не завжди вдало "ловив" ноти. Втім, це не позначилося на його піднесеному настрої.
Дан Балан здивував поведінкою на концерті pic.twitter.com/p8momi6q3V— Поліна Іваненко (@polinarbcua) December 29, 2023
Як реагує мережа
Згодом у коментарях під відео, які викладали фани, почала з'являтися критика. Користувачі пишуть, що Балан нібито був "п'яним" та начебто зганьбився своєю поведінкою. При цьому відео "підхопили" ЗМІ Молдови, які також почали критикувала артиста.
У коментарях користувачі пишуть:
- "От до чого довела його любов до Тіни, похудав та ще й випиває, а який красень був. А вона собі як вила, так і виє"
- "Може в нього якась проблема, за маскою посмішки може ховатися душевний біль! Ми звикли бачити тільки гарне зовні! А що всередині - не думаємо"
- "Та вдома трішки тяпнув за кулісами, не розрахував"
- "Співає гарно, але капець зганьбився, та слава йому не на користь йде, напевно, набридло"
- "Це неповага!"
Ще одне відео з концерта pic.twitter.com/YTmAcjmcII— Поліна Іваненко (@polinarbcua) December 29, 2023
Втім, фани також почали захищати артиста. Вони пишуть, що Балан не зганьбився, адже усе одно гарно заспівав. Також зазначається:
- "Він хоч і п'яний був, але співав своїм голосом, на висоті!"
- "Він просто в образі, і трішки зморився"
- "Усе одно він супер, навіть п'яний".
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