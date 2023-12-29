"П'яний" Дан Балан зганьбився на сцені: це потрапило на відео

Відомий співак Дан Балан здивував фанів на одному зі своїх нещодавніх концертів. Артист був "занадто веселим", через що у мережі почали писати, що він нібито був "п'яним".

Що відомо про концерт співака та як на це реагують його фани, розповідає РБК-Україна (проект Styler). Під час написання матеріалу було використано джерела: TikTok-сторінки moldovalibera.md, fan_dan_fan, aannyannn.