Відсутність реагування з боку держави призведе до втрати міжнародних ринків цукру, - СУП

"Спілка українських підприємців" (СУП) виступає проти ситуації, що склалася на внутрішньому ринку цукру у зв’язку зі зловживаннями з боку виробників даного харчового продукту в питаннях ціноутворення, а саме: безпідставного та стрімкого підвищення цін на продукт, що має стратегічне значення для економіки нашої держави.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відповідну заяву спілки.

"Протягом останнього року в Україні спостерігається стрімке зростання цін (в 2 рази) на цукор, що почалося в вересні-жовтні 2020 року та продовжується до цього часу. Протизаконні дії виробників цукру, призвели до ситуації, за якої ціни на даний продукт перевищують рівень світових цін на 70-90%", - йдеться в повідомленні.

У Спілці наголошують, що станом на 1 липня цукор білий коштував на Лондонській біржі 0,59 долара США в той час, як ціна в Україні складала 0,96 долара США.

"Таке зростання цін на цукор прямо впливає на виробників суміжних галузей харчової промисловості. Собівартість кінцевого продукту в кондитерській, хлібопекарській, молочно-консервній галузях виробництва значною мірою залежить від ціни на цукор. Зростання собівартості продуктів прямо впливає на кінцеву ціну товарів, що робить продукцію не конкурентоздатною в порівнянні з імпортними позиціями. Тобто покупець вимушений обирати закордонні товари, а не підтримувати власних виробників через завищені ціни на сировину", - додають в Спілці.

Доки виробники цукру отримують надприбутки, відбувається руйнування цілих галузей виробництва, для яких одним з основних видів сировини є цукор. Одним з каталізаторів даної проблеми, є державна політика у сфері формування квот та митних тарифів на імпорт цукру. Надмірні ставки мита (50% митної вартості) та відсутність квот з пониженою ставкою, фактично призводить до того, що зараз завозити цукор із за кордону є економічно недоцільним.

Протягом тривалого часу, харчові продукти, що вироблені в Україні, на рівних конкурують з європейськими та світовими виробниками. Для прикладу можна привести згущене молоко, що виробляється в нашій державі (39% продається на експорт).

"Близько 50% собівартості згущеного молока становить вартість цукру. Українські виробники змушені закуповувати цукор за цінами вищими від світових, що зумовлює подорожчання кінцевого продукту і призводить до втрат усталених ринків збуту в наслідок їх переорієнтування на більш дешеву продукцію від основних конкурентів з Росії та Білорусі, які мають доступ до дешевшої сировини (цукру)", - підкреслюють в СУПі.

В спілці впевнені, що відсутність відповідного реагування з боку держави найближчим часом призведе до втрати міжнародних ринків. Тому СУП наполягає на: