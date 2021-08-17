Отсутствие реагирования со стороны государства приведет к потере международных рынков сахара, - СУП

"Союз украинских предпринимателей" (СУП) выступает против сложившейся ситуации на внутреннем рынке сахара в связи со злоупотреблениями со стороны производителей данного пищевого продукта в вопросах ценообразования, а именно: безосновательного и резкого повышения цен на продукт, имеющий стратегическое значение для экономики государства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на соответствующее заявление союза.

"В течение последнего года в Украине наблюдается стремительный рост цен (в 2 раза) на сахар, что начался в сентябре-октябре 2020 года и продолжается до сих пор. Противозаконные действия производителей сахара, привели к ситуации, при которой цены на продукт превышают уровень мировых цен на 70-90%", - говорится в сообщении.

В Союзе подчеркивают, что по состоянию на 1 июля сахар стоил на Лондонской бирже 0,59 доллара США в то время как цена в Украине составляла 0,96 доллара США.

"Такой рост цен на сахар напрямую влияет на производителей смежных отраслей пищевой промышленности. Себестоимость конечного продукта в кондитерской, хлебопекарной, молочно-консервной отраслях производства в значительной степени зависит от цены на сахар. Рост себестоимости продуктов напрямую влияет на конечную цену товаров, что делает продукцию не конкурентоспособной по сравнению с импортными позициями. То есть покупатель вынужден выбирать зарубежные товары, а не поддерживать собственных производителей из-за завышенных цен на сырье", - добавляют в Союзе.

Пока производители сахара получают сверхприбыли, происходит разрушение целых отраслей производства, для которых одним из основных видов сырья является сахар. Одним из катализаторов данной проблемы, является государственная политика в сфере формирования квот и таможенных тарифов на импорт сахара. Чрезмерные ставки пошлины (50% таможенной стоимости) и отсутствие квот с пониженной ставкой, фактически приводит к тому, что на данный момент завозить сахар из-за границы является экономически нецелесообразным.

В течение длительного времени пищевые продукты, произведенные в Украине, на равных конкурируют с европейскими и мировыми производителями. Для примера можно привести сгущенное молоко, которое производится в нашей стране (39% продается на экспорт).

"Около 50% себестоимости сгущенного молока составляет стоимость сахара. Украинские производители вынуждены закупать сахар по ценам выше мировых, что приводит к удорожанию конечного продукта и приводит к потерям устоявшихся рынков сбыта вследствие их переориентации на более дешевую продукцию от основных конкурентов из России и Белоруси, имеющих доступ к дешевому сырью (сахару)", - подчеркивают в супе.

В союзе уверены, что отсутствие соответствующего реагирования со стороны государства в ближайшее время приведет к потере международных рынков. Поэтому СУП настаивает на: