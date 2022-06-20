Як не отруїтися шаурмою у спеку: у Києві вже є перші жертви

Шаурма щорічно стає причиною отруєння багатьох людей. Цю популярну вуличну їжу продають у багатьох точках і влітку її вживати дуже небезпечно. У Києві зафіксували вже перші випадки отруєння.
Як не отруїтися шаурмою і на що потрібно звертати увагу - читайте в матеріалі нижче.
За даними Держспоживслужби, у Києві 19 червня було зареєстровано 20 випадків гострої кишкової інфекції. У одного потерпілого виявили Salmonella Enteritidis.
Виявилося, що всі постраждалі поласували шаурмою в Дарницькому районі. У зазначеній точці продукти зберігалися і готувалися в антисанітарних умовах.
Визначити на смак неякісні або заражені продукти найчастіше неможливо. Зазвичай людина купує соковиту і гарячу шаурму, з приємним запахом і швидко її з'їдає. А до вечора або на наступний ранок з'являються симптоми отруєння.
Але є кілька факторів, які можуть вказувати на те, що в даній точці готують якісну їжу:
1. Зверніть увагу на торгову точку - якщо це МАФ, який з'явився буквально вчора, то не варто там купувати їжу.
2. Всі інгредієнти зберігаються тільки в холодильнику - овочі, м'ясо, соуси. Якщо соуси стоять на спеці весь день - цього буде достатньо для отруєння.
3. У кіоску повинна бути проточна вода, а у кухаря - спеціальна Уніформа, рукавички, волосся зібране під шапочкою.
4. А ще у продавця і кухаря повинна бути обов'язково медична книжка.
5. У покупця повинні бути чисті руки перед вживанням їжі, бо і цей фактор має важливу роль.
Але і це - не гарантія. Річ у тому, що під впливом високої температури всі інгредієнти дуже швидко псуються, а значить - утворюється ідеальне середовище для швидкого розмноження бактерій. А ще у вуличній їжі влітку часто буває сальмонела.
І тому найкращий спосіб уберегти себе від отруєння - не ризикувати. Якщо дуже хочеться поласувати шаурмою - зробіть її вдома самостійно.
При появі цих симптомів потрібно негайно звернутися до лікаря, пройти обстеження та отримати лікування.
До речі, раніше ми писали, що категорично не можна робити при ознаках харчового отруєння.
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