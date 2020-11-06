Відпускає гріхи по телефону: під Луганськом "працює" онлайн-священик

У Луганській області 53-річний отець Володимир повністю перейшов в інтернет-простір. Тепер він сповідує, відпускає гріхи, а також молиться через соцмережі і по телефону. Він зареєстрований у всіх популярних соціальних мережах і у нього близько десяти тисяч підписників. Це в десять разів більше, ніж живе в його рідному селищі.

Як повідомляє "Сегодня", отець Володимир був настоятелем місцевого храму, але після того, як перейшов до складу Православної церкви України – залишив приміщення і тепер живе в мережі.

Священик живе в селі Веселе, яке межує з Росією.

У своїй віртуальній парафії священик не тільки навчає, але й сповідує через Facebook. Підписники священика - це віруючі люди, але вони не відвідують церкву.

"Церква - це не будівля і не цегла. Церква - це люди. Будівля для цього не потрібна", - розповів отець Володимир.

Як і будь-яка церква, даний онлайн-парафія живе за рахунок пожертв. Зараз Володимир накопичив гроші на комп'ютер і на придбання будинку, де мешкає з сім'єю.

До онлайну приєдналася і його дружина. Матінка запускає власний кулінарний сайт з рецептами. У священика є мрія - відкрити свою церкву, а поки він проводить віртуальні служби вдома.

Як ми раніше написали, у Росії священикам видали спеціальні костюми від коронавірусу, щоб вони могли безпечно відвідувати своїх парафіян.