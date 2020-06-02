Відпустка без карантину: в які країни Європи можна поїхати влітку 2020 року

Відпустка в Європі до 2020 року (Фото: pixabay.com)

Відомий туристичний сайт склав рейтинг найбільш безпечних міст улітку 2020 року

Карантин через пандемію коронавірусу вніс зміни у звичний уклад життя не тільки українців, але і жителів багатьох інших країн. Через закриті кордони та скасування авіасполучення відпускний сезон виявився під загрозою.

Проте деякі країни почали приходити до тями після пандемії та пом'якшувати карантинні заходи. Туристичний ресурс European Best Destinations склав список найбезпечніших країн і міст для відпочинку у 2020 році. Першу сходинку в цьому рейтингу склала столиця Грузії – Тбілісі.

Як повідомляють укладачі списку, у 20 містах, які потрапили в рейтинг, вже реалізовані заходи безпеки в плані гігієни в житлових приміщеннях, ресторанах і магазинах. Створені такі умови для мандрівників, як заміна фільтрів в системах кондиціонування, соціальне дистанціювання, наявність масок.

Крім того, зазначено, що саме в цих містах є достатнє медичне забезпечення, лікарні та велика кількість ліжок у розрахунку на одного жителя країни.

Топ-20 найбільш безпечних напрямків у Європі:

1. Тбілісі (Грузія)

2. Корфу (Греція)

3. Цавтат (Хорватія)

4. Азорські острови (Португалія)

5. Превеза (Греція)

6. Алентежу (Португалія)

7. Батумі (Грузія)

8. Загреб (Хорватія)

9. Алгарве (Португалія)

10. Сібіу (Румунія)

11. Котор (Чорногорія)

12. Рієка (Хорватія)

13. Варшава (Польща)

14. Відень (Австрія)

15. Бохінь (Словенія)

16. Мальта

17. Гданськ (Польща)

18. Вільнюс (Литва)

19. Рига (Латвія)

20. Дика тайга (Фінляндія)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна відновлює авіаперельоти в Європу і повідомляли про те, куди можна полетіти.

А також ми розповідали про те, які країни збираються відновити авіасполучення.

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Автор: Анна Шиканова