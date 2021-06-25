Відправлення за пару кліків. Без яких технологій уже не можна уявити логістику

Додаток

У світі, за різними оцінками, приблизно 3,8 млрд користувачів смартфонів. І більшість із них, відповідно, мають хоча б один додаток. За даними eMarketer, понад 90% людей вважають за краще використовувати нативні клієнти, а не мобільні вебсайти.

Для індустрії логістики — особливо тієї сфери, яка пов'язана з покупками в інтернеті, — застосунки відіграють ключову роль. Річ у тім, що мобільний шопінг зростає, і подальші операції з доставкою люди хочуть також здійснювати у смартфоні. У тому ж eMarketer оцінюють, що покупки через смартфони становлять нині половину ринку всієї електронної комерції — а за минулі п'ять років обсяг продажів у цьому каналі збільшився майже вдвічі.

Ми в Meest упевнені, що за мобільним шопінгом майбутнє, відповідно, поступово переводимо механізм доставки в цей канал. Наш сервіс myMeest, який допомагає доставляти товари із закордонних інтернет-магазинів, торік отримав серйозне оновлення свого додатку. Тепер просто в застосунку можна оформити всю інформацію, пов’язану з доставкою, оплатити відправлення та відстежувати аж до прибуття.

Додаток Meest для відправлення посилок також регулярно оновлюється. Наприклад, нещодавно ми додали функцію автоматичного визначення найближчого пункту видачі, а також таймер надшвидкої доставки за п'ять годин (працює в Києві). Щойно користувач залишив посилку у відділенні чи поштоматі (якщо це сталося до 11:00), таймер запускається і показує залишок часу.

Чат-боти

Інший канал взаємодії із клієнтами, який з кожним роком стає для бізнесу все важливішим, — це чат-боти. Тут спілкування влаштовано безпосередньо у форматі чату, коли користувачеві не потрібно шукати потрібні розділи, а просто вибирати необхідні варіанти зі списку.

Такий механізм зручний для клієнта. За даними платформи Acquire, аудиторія чат-ботів перевищує 1,4 млрд людей. Уже сьогодні вони вміють "відповідати" на 80% запитань, а користувачі віддають їм перевагу завдяки цілодобовій роботі та допомозі в екстрених ситуаціях.

Чат-боти працюють у популярних додатках, і це ще один великий плюс. Поруч зі спілкуванням із друзями та родичами користувач може отримати важливу інформацію або ж виконати дії, пов’язані з доставкою.

Чат-боти Meest працюють у Viber і Telegram — це два найпопулярніші месенджери в Україні за даними TNS Ukraine. Наше рішення допомагає оформити відправлення посилки просто в чаті за 30 секунд, а також сплатити за доставку через Apple Pay або GPay — це унікальна можливість на українському ринку. Крім того, з допомогою чат-бота можна відстежувати посилку, отримувати інформацію від служби підтримки та працювати з поштоматами. Наша мета — зробити цей інструмент якомога більш варіативним та універсальним, щоб більшість стандартних операцій були доступні за пару кліків.

Нові способи взаємодії

Довгі роки в логістичній індустрії існувало два основні методи відправити чи отримати посилку — відділення або адресна доставка. Але тепер усе змінилося, переважно через розвиток електронної комерції. Тільки за 2020 рік частка ecommerce-продажів у світі зросла майже на 20% — до $26,7 трлн. Нині один із головних викликів для перевізників — забезпечити безперебійну роботу в умовах, коли кількість посилок зростає мало не щомісяця.

Для цього оператори знаходять нові способи взаємодії з клієнтами в розрізі доставки "останньої милі" — від складу до будинку. Для нас такі рішення — це роздрібні відділення, що працюють в найпопулярніших мережах магазинів, бізнес-центрів, заправках тощо та поштомати. Тільки в Україні їх у нас 4500 і 1500 відповідно.

Утім, головне тут — не кількість, а якість. Тепер ми прагнемо звести до мінімуму операції, які потрібно робити у відділенні або біля поштомата. І допомагають нам у цьому все ті ж додатки та чат-боти. Наприклад, поштомат нині можна знайти, відкрити й закрити за допомогою смартфона — причому завдяки останнім оновленням усе робиться без додаткових SMS, як це було раніше. Отримати посилку тепер можна менше ніж за 15 секунд.

Крім того, як уже згадувалося вище, у Києві доставка через наші пункти здійснюється за 5 годин — якщо вкласти посилку до 11:00, вона прийде адресатові того ж дня. Це така сама технологія, тільки вже на стику логістики та IT.

Логістичний бізнес уже не може позиціонувати себе як простий перевізник. Сьогодні це сервіс, який супроводжує людину з моменту купівлі товару до отримання посилки — і він має бути максимально зрозумілим та комфортним. А цього не можна досягти без інновацій.