Родиною пішли на фронт: зворушлива історія героїв з Маріуполя (відео)

Захищати Україну від окупантів поїхала майже вся сім'я з Донецької області - батько разом з двома синами, а потім і його дружина-росіянка. Ветеран втратив на війні на Донбасі нирку, після чого його списали з армії, і тоді він вирушив на фронт добровольцем. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Сім'я Миколи Осауленко проживала в Маріуполі, і коли в 2014 році місто захопили бойовики, чоловік вирішив діяти. Його молодший син вирушив вивозити жінок і дітей, а глава сімейства зі старшим сином відправилися записуватися до армії.

"Я сказав - Андрію, ти рятуватимеш дітей і жінок. Ми доїдемо до Бердянська, і ми з Сашком підемо до військкомату", - розповів Микола.

Після окупації Новоазовська він вирішив, що ворог у його будинок не зайде, і був готовий спалити будівлю.

"Для мене це було неприйнятно", - зізнався ветеран.

Зараз на грудях офіцера, який захищав країну і в лавах ЗСУ, і як доброволець, багато медалей, причому є дві однакові - за оборону Авдіївки.

Фото: скріншот

Після початку війни сім'я все ніяк не може зібратися разом. Дружина Миколи Любов - уродженка РФ. Вона не змогла кинути своїх чоловіків і переїхала довійни, аби допомогати їх та побратимам..

"Подзвонив і сказав - збирайся. Ну природно я швиденько зібралася, він приїхав, і поїхали туди... Я на боці України. Росія для мене - агресор", - розповіла жінка.

Коли війна була в самому розпалі, родина Осауленків стала більшою - у Миколи з'явилася внучка Настя.

На Приазов'я до них приїжджають відпочивати ближче до моря побратими сім'ї героїв.

Відео: YouTube / ТСН

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