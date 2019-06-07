Помстимося за їх смерть: на Донбасі загинули бійці Азова (фото)

У ніч з 6 на 7 червня, у зоні ООС в результаті артилерійського обстрілу позицій спецпідрозділу "Азов" поблизу населеного пункту Новолуганське на Светлодарской дузі загинули два бійця. Їх імена повідомили у прес-службі полку "Азов".

У повідомленні сказано, що ворог, наплювавши на всі домовленості та режим припинення вогню, атакував опорні пункти з артилерії 122 мм і мінометів 120 мм. В рузльтате обстрілу загинули 28-річний Дмитро Пругло з позивним "Круглий" і 23-річний Максим Олексюк з позивним "Максон".

"Полтавчанин Дмитро "Круглий" Пругло прийшов в "Азов" ще в 2014 році, брав участь у всіх ключових боях підрозділу, де показав свою хоробрість і професіоналізм. Обіймав посаду заступника командира роти по роботі з особовим складом, його бійці завжди брали з нього приклад і щиро поважали. Йому було 28 років. 23-річний Максим "Максон" Олексюк приєднався до полку в 2017 році, за півтора року служби проявив себе відданим військовій справі, відповідальним і щирим побратимом", - сказано в повідомленні прес-служби полку "Азов".

Загиблі герої полку "Азов" (фото: прес-служба "Азов")

Також від імені полку "Азов" принесені глибокі співчуття сім'ям, близьким і товаришам по зброї загиблих бійців.

"Від імені полку "Азов" висловлюємо щирі співчуття родинам і близьким наших товаришів по зброї Круглого і Максона. Помстимося за смерть великих лицарів!" – йдеться в повідомленні.

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