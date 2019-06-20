Помстилися на наших: на околиці Донецька ліквідували ворожого снайпера (відео)

Відео ліквідації окупанта під Донецьком показали в мережі
На Донбасі військові ЗСУ ліквідували снайпера окупантів. Український антиснайпер знищив бойовика на околиці захопленого "ДНРівцями" Донецька. Відповідне відео опублікував волонтер Юрій Москаленко на своїй сторінці в Facebook.
Зазначається, що ворожий снайпер "приніс чимало лиха" останнім часом.
Окупант був ліквідований на відстані 850 метрів, калібр - 338.
Фото: скріншот
"Робота антиснайпера... Як бачите, теж не сидимо без діла", - написали волонтер.
Відео: facebook.com/yury.moskalenko
У коментарях до повідомлення користувачі мережі дякують українських військових за бойові подвиги на фронті і захист від окупантів на Донбасі.
Скрін коментарів
Як повідомлялося раніше, 19 червня в зоні ООС на Донбасі загинув 24-річний морський піхотинець Олександр Ляшок. Повідомляється, що боєць отримав множинні осколкові поранення під Новотроїцьким Донецької області. У той же час в мережі пишуть, що його міг убити ворожий снайпер.
Також ми писали про те, що нещодавно військові ЗСУ знищили п'ятьох розвідників окупантів. У мережі показали фото ліквідованих бойовиків.
Нагадаємо, на Донбасі спецпідрозділу ЗСУ на передовій і в близькому бригадному резерві активно відпрацьовують нові системні способи боротьби з ворожими снайперами. У штабі ООС показали яскраві фото і відео, як українські військовий вдосконалюють способи і методи ефективно протистояти окупантам.