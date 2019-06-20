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Помстилися на наших: на околиці Донецька ліквідували ворожого снайпера (відео)

STYLERВійна    20.06.2019 - 17:32
Помстилися на наших: на околиці Донецька ліквідували ворожого снайпера (відео)
Фото: колаж РБК-Україна

Відео ліквідації окупанта під Донецьком показали в мережі

На Донбасі військові ЗСУ ліквідували снайпера окупантів. Український антиснайпер знищив бойовика на околиці захопленого "ДНРівцями" Донецька. Відповідне відео опублікував волонтер Юрій Москаленко на своїй сторінці в Facebook.

Зазначається, що ворожий снайпер "приніс чимало лиха" останнім часом.

Окупант був ліквідований на відстані 850 метрів, калібр - 338.

Помстилися на наших: на околиці Донецька ліквідували ворожого снайпера (відео)

Фото: скріншот

"Робота антиснайпера... Як бачите, теж не сидимо без діла", - написали волонтер.

Відео: facebook.com/yury.moskalenko

У коментарях до повідомлення користувачі мережі дякують українських військових за бойові подвиги на фронті і захист від окупантів на Донбасі.

  • Молодці! Не ходити тим свиням по нашій землі!
  • Судячи з часу, відстань велика
  • Катюзі по заслузі;
  • Земля йому бетоном!
  • Дякуємо вам! Валіть там всіх цих путлерівських виродків!

Помстилися на наших: на околиці Донецька ліквідували ворожого снайпера (відео)Помстилися на наших: на околиці Донецька ліквідували ворожого снайпера (відео)Помстилися на наших: на околиці Донецька ліквідували ворожого снайпера (відео)

Помстилися на наших: на околиці Донецька ліквідували ворожого снайпера (відео)Помстилися на наших: на околиці Донецька ліквідували ворожого снайпера (відео)Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, 19 червня в зоні ООС на Донбасі загинув 24-річний морський піхотинець Олександр Ляшок. Повідомляється, що боєць отримав множинні осколкові поранення під Новотроїцьким Донецької області. У той же час в мережі пишуть, що його міг убити ворожий снайпер.

Також ми писали про те, що нещодавно військові ЗСУ знищили п'ятьох розвідників окупантів. У мережі показали фото ліквідованих бойовиків.

Нагадаємо, на Донбасі спецпідрозділу ЗСУ на передовій і в близькому бригадному резерві активно відпрацьовують нові системні способи боротьби з ворожими снайперами. У штабі ООС показали яскраві фото і відео, як українські військовий вдосконалюють способи і методи ефективно протистояти окупантам.

На Донбасі загинув український військовий Одним ударом: в мережі показали відео ліквідації ворожої точки на Донбасі
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