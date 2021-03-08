Скасування переведення годинників: у регіонах України можуть з'явитися різні робочі графіки

Народний депутат пояснив, що йдеться про особливості формування графіка робочого дня в регіонах. Так, у парламенті хочуть надати органам місцевого самоврядування можливість на свій розсуд самостійно "рухати" його початок і закінчення.

При цьому Стефанчук наголошує, що по всій території України діятиме єдиний час - київський.

"Але між першим та другим читанням, я думаю, з’явиться норма, ми будемо її ініціювати, що органи місцевого самоврядування у разі необхідності можуть встановлювати не регіональний час, а особливості початку робочого дня", - розповів депутат.

За задумом, така опція дозволить місцевій владі формувати свій початок робочого дня в тій чи іншій області.

"Якщо вони бачать, що якийсь розрив у часі є, то вони, не скасовуючи київський час, можуть встановити, що робота в певному регіоні буде, наприклад, на пів години пізніше чи раніше починатися. Але це жодним чином не впливатиме на єдиний київський час на всій території України", - зазначив він.

Також Стефанчук звернув увагу, що у переході на літній/зимовий час нема потреби, і корисність або економічність таких переводів годинників абсолютно не доведені.

Нагадаємо, що в 2021 році в Україні на "літній" час годинник все ще потрібно буде переводити - в ніч проти 28 березня стрілки годинників потрібно зрушити на годину вперед. А ось в жовтні в ніч проти 24 жовтня переведення годинників на годину назад може бути останнім.