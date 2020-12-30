Як відрізнити справжню червону ікру від підробки: прості і точні способи

Червона ікра є одним з традиційних новорічних делікатесів, на чому часто і наживаються шахраї. Щоб не зіпсувати ні собі, ні гостям святковий настрій, уважніше поставтеся до вибору ікри, адже задоволення не з дешевих.

Перше правило придбання червоної ікри - не купуйте її в місцях несанкціонованої торгівлі, пише АіФ.

Уважно вивчіть інформацію на етикетці - на "правильній" банці з ікрою буде вказана назва риби, дата виготовлення та дата фасування. Зверніть увагу на кришку банки - вона не повинна прогинатися або бути роздутою. Якщо продукт якісний, то баночка буде заповнена повністю.

Способи перевірки червоної ікри на справжність

В банці з імітацією ікру всі ікринки будуть ідеально однакових розмірів, а натуральні ікринки можуть відрізнятися за величиною.

За запахом натуральна ікра повинна пахнути рибою, а імітація лише злегка буде пахнути або не пахнути рибою зовсім.

Придивіться до ікринок - це риб'ячі зародки, всередині яких має бути ядро. Кожна ікринка повинна бути цілісною, без плівок, тріщин.

Зверніть увагу на розмір ікри - чи відповідає він тому, що написано на банці. Найбільші ікринки у кети (5-7 мм), у горбуші - трохи менше (3-5 мм), а у форелі - найменші (2-3 мм).

Ікра містить білок, який при нагріванні повинен згорнутися. Якщо залити її окропом, вода побіліє. А в разі імітації забарвлення ікринок зовсім не зміниться - такі ікринки будуть плавати у воді, а на поверхні з'являться масні плями.

Те ж саме відбудеться при контакті ікри з перекисом водню. Натуральна ікра побіліє при контакті з перекисом, а підробка не зміниться в кольорі.

Ікру для перевірки можна також спочатку заморозити, а потім розморозити. У натуральній ікрі після розморожування збережуться всі видимі ознаки продукту, а штучна втратить форму і виглядати буде зовсім непривабливо.

В крайньому разі можна залучити експерта - кішку. Вона вже точно зможе відрізнити справжню ікру від імітації.

Які ознаки вкажуть на натуральну, але неякісну ікру

Якщо ікра стікає соком, а ікринки - "здулися", швидше за все таку ікру повторно заморожували.

Не можна купувати ікру, у складі якої є харчова добавка Е-239 (уротропін). Раніше її застосовували як консервант, але потім вона була заборонена.

Якщо натуральна ікра пахне рибою, а підробка без запаху, то ікра не першої свіжості буде чітко смердіти оселедцем.

Як правильно зберігати ікру після відкриття банки

При зберіганні ікри в холодильнику необхідно дотримуватися температурного режиму, зазначеного виробником на упаковці.

Зберігати ікру у відкритій жерстяній банці не слід, краще перекласти її в чисту суху скляну ємність.

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