Відрізняється від інших хвороб: український медик назвав головну небезпеку COVID-19

Лікар оцінив смертність від коронавіруса в Україні (ілюстративне фото: freepik.com)

Лікар вважає, що рівень смертності від коронавіруса порівнювати з іншими хворобами – це маніпуляція

Лікар-анестезіолог, професор Сергій Дубров розповів, який показник летальності спостерігається в Україні від COVID-19 і чи можна його порівнювати з іншими хворобами. На його думку, кількість жертв коронавірусної інфекції може бути істотно вище і дивитися на статистичний індекс смертності хвороб просто нерозумно. Про це повідомляє канал МОЗ України в Telegram.

"Знову-таки, з одного боку летальність, показник летальності при COVID-19 у нас начебто невеликий – начебто 1,9%, близько 2%, але ситуація не в статистичному показнику летальності. Ми повинні розуміти, що туберкульозом або онкологією хворіє 3-7% населення, а COVID-19 може захворіти й 70% населення. І загальне число померлих буде не 7 тисяч в Україні, а буде 150-200 тисяч.

Лікар також вважає, що порівнювати захворюваність коронавірусом з іншими хворобами є маніпуляцією.

"Тобто порівнювати коронавірус з туберкульозом, онкологією, інсультами є маніпуляцією, тому що кількість людей, які хворіють на інші хвороби набагато менше", – наголошує медик.

"Якщо захворіє 70% населення з 40 мільйонів, 30 мільйонів захворіє, 2% помре, то, вибачте, показник мертвих перевищить всі разом узяті інсульти, інфаркти, туберкульоз, та іншу захворюваність не за процентним, а за абсолютною кількістю людей", – зазначає медик.

Лікар підкреслює, що смертність у відсотках дійсно дуже невисока, однак у боротьбі з коронавірусом важливе кожне життя. Абсолютне число померлих за умови високої захворюваності може виявитися істотно вище.

Раніше в МОЗ запевнили, що ситуація з числом ліжок для заражених коронавірусом в країні контрольована. У міністерства є розуміння щодо збільшення кількості ліжок для хворих COVID-19.