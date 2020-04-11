Відкриють метро і зони відпочинку: як в Україні послаблять карантин

Карантин в Україні (колаж РБК-Україна)

Ослаблення карантину в Україні проходитиме поетапно від травня по липень

Карантин в Україні через коронавірус послаблять в травні та поетапно - уряд готує відповідну стратегію, яку обіцяє презентувати найближчим часом.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розкрив деякі деталі про зняття заборон для громадян. В ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" глава Кабміну також наголосив, що рішення про пом'якшення обмежувальних заходів буде прийматися на основі даних про динаміку за кількістю людей, хворих COVID-19.

За його словами, тільки після того, як динаміка почне знижуватися, держава почне вихід з карантину, але в нових соціальних стандартах життя.

"Україна не може собі дозволити два-три місяці сидіти вдома... В травні Україна повинна піти на роботу. В яких умовах, в яких нові соціальні стандарти, в яких часових рамках - це ті питання, над якими уряд працює разом з аналітиками, - заявив чиновник.

План ослаблення карантину включає в себе

завершення навчального року 2019/2020

відновлення роботи громадського транспорту, але за новими правилами

вільне відвідування зон відпочинку тощо.

Важливо зауважити, що масочний режим триватиме.

Прем'єр також анонсував деякі соціальні проекти, що розробляються Кабміном

підтримка вразливих верств населення

допомога по безробіттю

підтримка малого і середнього бізнесу

кредитні канікули, рефінансування кредитів тощо.

Шмигаль повідомив, що зі зняттям карантину уряд починає програму створення 500 тисяч робочих місць.

"Дуже важливо підтримати людей, які втратили роботу. Сьогодні в Україні понад 320 тисяч безробітних. Після оголошення карантину - від 4 до 5 тисяч людей реєструється щодня", - зазначив чиновник та закликав усіх максимально реєструватися в центрах зайнятості.

Глава Кабміну додав, що впровадити в життя пакет програм підтримки вразливих верств населення можна буде тільки після внесення змін до держбюджету - це може відбутися вже в понеділок.

Як і коли в Україні послаблять карантин - Шмигаль розкрив плани уряду (Фото: kmu.gov.ua)

Як повідомлялося раніше, Кабінет міністрів планує розробити нові соціальні стандарти для поетапного виходу з карантину. Обмеження будуть скасовуватися плавно після завершення карантину.