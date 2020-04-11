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Відкриють метро і зони відпочинку: як в Україні послаблять карантин

STYLERЖиття    11.04.2020 - 16:56
Відкриють метро і зони відпочинку: як в Україні послаблять карантин
Карантин в Україні (колаж РБК-Україна)

Ослаблення карантину в Україні проходитиме поетапно від травня по липень

Карантин в Україні через коронавірус послаблять в травні та поетапно - уряд готує відповідну стратегію, яку обіцяє презентувати найближчим часом.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розкрив деякі деталі про зняття заборон для громадян. В ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" глава Кабміну також наголосив, що рішення про пом'якшення обмежувальних заходів буде прийматися на основі даних про динаміку за кількістю людей, хворих COVID-19.

За його словами, тільки після того, як динаміка почне знижуватися, держава почне вихід з карантину, але в нових соціальних стандартах життя.

"Україна не може собі дозволити два-три місяці сидіти вдома... В травні Україна повинна піти на роботу. В яких умовах, в яких нові соціальні стандарти, в яких часових рамках - це ті питання, над якими уряд працює разом з аналітиками, - заявив чиновник.

План ослаблення карантину включає в себе

  • завершення навчального року 2019/2020
  • відновлення роботи громадського транспорту, але за новими правилами
  • вільне відвідування зон відпочинку тощо.

Важливо зауважити, що масочний режим триватиме.

Прем'єр також анонсував деякі соціальні проекти, що розробляються Кабміном

  • підтримка вразливих верств населення
  • допомога по безробіттю
  • підтримка малого і середнього бізнесу
  • кредитні канікули, рефінансування кредитів тощо.

Шмигаль повідомив, що зі зняттям карантину уряд починає програму створення 500 тисяч робочих місць.

"Дуже важливо підтримати людей, які втратили роботу. Сьогодні в Україні понад 320 тисяч безробітних. Після оголошення карантину - від 4 до 5 тисяч людей реєструється щодня", - зазначив чиновник та закликав усіх максимально реєструватися в центрах зайнятості.

Глава Кабміну додав, що впровадити в життя пакет програм підтримки вразливих верств населення можна буде тільки після внесення змін до держбюджету - це може відбутися вже в понеділок.

Відкриють метро і зони відпочинку: як в Україні послаблять карантин

Як і коли в Україні послаблять карантин - Шмигаль розкрив плани уряду (Фото: kmu.gov.ua)

Як повідомлялося раніше, Кабінет міністрів планує розробити нові соціальні стандарти для поетапного виходу з карантину. Обмеження будуть скасовуватися плавно після завершення карантину.

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