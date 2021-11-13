Відмовтеся від покупки такого автомобіля: експерти назвали п'ять важливих причин

Як відзначають фахівці, перше, що потрібно зробити перед покупкою - це загнати машину на підйомник і перевірити її стан знизу.

Якщо пороги та лонжерони вже прогнили – відразу відмовляйтеся від покупки.

Якщо на авто велика кількість шпаклівки або метал кузова дуже тонкий - це говорить про те, що транспортний засіб фактично від'їздив свій покладений термін.

Якщо кути коліс виставлені неправильно - це може говорити про те, що автомобіль побував у ДТП.

Паруючий мотор, хрустка або смикається коробка - говорять про те, що автомобілю належить дорогий ремонт.

Якщо вирізані каталізатори - то це вірна ознака тюнінгу і того, що на машині їздили дуже багато, різко та агресивно.

Завжди перевіряйте історію б\в автомобіля - часто транспортні засоби виставляють на продаж після серйозної ДТП. Його упорядковують умовно, "для продажу".

Не рекомендується купувати автомобілі, які використовували для служби таксі - зношеність деталей може бути в рази більше, ніж здається на перший погляд.

Якщо автомобіль за короткий термін змінив кілька господарів - це повинно насторожити покупця.