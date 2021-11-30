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Відмова від однієї звички допомогла жінці схуднути на 36 кг за рік: в чому її секрет

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Великобританія, Вівторок 30 листопада 2021 15:13
Відмова від однієї звички допомогла жінці схуднути на 36 кг за рік: в чому її секрет Відмова від якої звички допомогла схуднути на 36 кг (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Мешканка Лондона Бренда Фінн змогла за один рік схуднути на 36 кілограмів. Вона все життя була схильна до повноти й з 2016 року почала активно набирати вагу. У 2020 році британка важила вже 98 кілограмів і це її сильно засмучувало.

Яким чином жінка змогла схуднути на 36 кілограмів за один рік, розповіли в Fox News.

33-річна Бренда Фінн почала різко одужувати у 2016 році. До 2020 року її вага склала 98 кілограмів.

Британка зізналася, що цей момент став поворотним в її житті. Вона подивилася на себе в дзеркало і подумала: "О, чорт, як я стала такою величезною?"

Спочатку жінка випробувала традиційні методи боротьби із зайвою вагою - вона почала виконувати домашні тренування. Потім зрозуміла, що їй необхідно змінити дієту.

А після - прийняла важливе рішення про відмову від шкідливої звички - сидіння в соціальних мережах.

"Я постійно прокручувала стрічку і бачила нескінченні торти, морозиво, солодкі напої та піцу. Це було постійне нагадування, що треба піти та перекусити. Коли я зрозуміла, як фейсбук і Instagram відволікають мене від прогресу, я відмовилася від них", - розповіла Бренда Фінн.

Розлучитися з соціальними мережами їй було дуже важко, але як вона зізнається, це було найкращим рішенням в її житті.

Відмова від однієї звички допомогла жінці схуднути на 36 кг за рік: в чому її секрет

Бренда Фінн у 2020 і у 2021 році

Як тільки британка перестала заходити на сторінки в соціальних мережах, вона швидко побачила результати – буквально в перші місяці.

У вільний час Бренда Фінн почала вивчати калорійність страв, змінила раціон і купила тренажери.

До травня 2021 її вага знизилася до 69 кілограмів, а у вересні вона стала важити 63 кілограми. Вона повернулася в Instagram, щоб відсвяткувати своє досягнення.

Але впевнена, що знову зловживати соціальними мережами вже не буде. Тим більше, що в її планах схуднути ще на 5 кг.

"Я не можу повірити в те, наскільки краще себе почуваю. Я харчуюся здоровою їжею і відчуваю себе набагато більш живою", - зізналася британка.

Відмова від однієї звички допомогла жінці схуднути на 36 кг за рік: в чому її секретБренда Фінн за рік схудла на 36 кілограмів

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які продукти допоможуть кинути палити.

А також ми розповідали про те, на яких речах і послугах жінки економити не повинні.

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