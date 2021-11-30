Отказ от одной привычки помог женщине похудеть на 36 кг за год: в чем ее секрет

Жительница Лондона Бренда Финн смогла за один год похудеть на 36 килограмм. Она всю жизнь была склонна к полноте и с 2016 года начала активно набирать вес. В 2020 году британка весила уже 98 килограмм и это ее сильно расстраивало.

Каким образом женщина смогла похудеть на 36 килограмм за один год, рассказали в Fox News.

33-летняя Бренда Финн начала резко поправляться в 2016 году. К 2020 году ее вес составил 98 килограмм.

Британка призналась, что этот момент стал поворотным в ее жизни. Она посмотрела на себя в зеркало и подумала: "О, черт, как я стала такой огромной?"

Сначала женщина испробовала традиционные методы борьбы с лишним весом – она начала выполнять домашние тренировки. Потом поняла, что ей необходимо изменить диету.

А после – приняла важное решение об отказе от вредной привычки – сидение в социальных сетях.

"Я постоянно прокручивала ленту и видела бесконечные торты, мороженое, сладкие напитки и пиццу. Это было постоянное напоминание, что надо пойти и перекусить. Когда я поняла, как фейсбук и инстаграм отвлекают меня от прогресса, я отказалась от них", - рассказала Бренда Финн.

Расстаться с социальными сетями ей было очень тяжело, но как она признается, это было самым лучшим решением в ее жизни.

Бренда Финн в 2020 и в 2021 году

Как только британка перестала заходить на страницы в социальных сетях, она быстро увидела результаты – буквально в первые месяцы.

В свободное время Бренда Финн начала изучать калорийность блюд, изменила рацион и купила тренажеры.

К маю 2021 ее вес снизился до 69 килограмм, а в сентябре она стала весить 63 килограмма. Она вернулась в инстаграм, чтобы отпраздновать свое достижение.

Но уверена, что снова злоупотреблять социальными сетями уже не будет. Тем более, что в ее планах похудеть еще на 5 кг.

"Я не могу поверить в то, насколько лучше себя чувствую. Я питаюсь здоровой пищей и чувствую себя гораздо более живой", - призналась британка.

Бренда Финн за год похудела на 36 килограмм