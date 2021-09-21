Батько пермського стрілка Бекмансурова вбивав українців на Донбасі - ЗМІ

"Батько Тимура не живе з ними. Начебто десь в Удмуртії. Знаю, що на життя заробляє війною. Ще з чеченською найманцем працював, потім майже по всіх гарячих точках воював, в тому числі й на Донбасі", - розповів один із сусідів.

Він додав, що Тимур з дитинства бачив у будинку зброю й у батька досі в цій квартирі стволи зберігаються. Хлопчик з дитинства вчився з них стріляти.

На рушницю, з якою Бекмансуров прийшов до університету, йому гроші влітку дали батьки. Ім'я батька Тимура не називають, але він вже в курсі того, що зробив його син. У коментарі він повідомив, що шокований вчинком сина.

"Скільки я з ним не спілкувався, він захоплений тільки комп'ютером. Я кажу: "Чому ти гуляти не ходиш? - "Я не хочу гуляти, я сиджу за комп'ютером", - цитують слова батька Тимура російські ЗМІ.

Варто відзначити, що останні два роки Тимур жив тільки з матір'ю. У Перм сім'я переїхала кілька років тому з Татарстану. Дивною поведінкою хлопець відрізнявся ще в школі та неодноразово погрожував кого-небудь вбити, але до його слів серйозно ніхто не ставився.