Мій батько бив мене: українська співачка розкрила правду про своє дитинство

Відома українська співачка Камалія (справжнє ім'я - Наталя Вікторівна Захур (в дівоцтві Шмаренкова) відверто розповіла про своє дитинство і зізналася, що її батько був садистом. Про це вона розповіла в передачі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".

Батько Камалії був військовим льотчиком, його звуть Віктор Шмаренков. У дитинстві вона часто переїжджала з батьками, і як вона зізналася, страждала від постійних побоїв і знущань.

"Так, наприклад, було чудове дитинство, все добре, якби не "але". Тобто я постійно перебувала у стресовому стані, бо мій батько бив мою маму. І також переходив на мене. Тому що я плакала, я просила цього не робити. У мене були від портупеї такі прямо криваві крововиливи, гематоми і все. Батько був садистом. Якщо він входив в лють – все", - відверто розповіла Камалія.

Камалія зі своєю родиною (instagram.com/kamaliyaofficial)

Коли вона підросла, то стала ініціатором розлучення між батьками, так як почала розуміти, що батько перетворив її життя і життя її матері в пекло.

"Так, я стала ініціатором розлучення, тому що я вже боялася, ми з мамою боялися йти додому. Це перетворило життя в пекло просто, як тільки бачили світло у вікні - все це він вдома, нас вже починало трясти з мамою. Ми і ночували на вулиці, і він з ножем на мене кидався. Якщо б я не відскочила вчасно...", - розповіла артистка.

Після того, як батьки Камалії розлучилися, вона не спілкувалася з батьком більше десяти років. А він, після того як дочка стала відомою співачкою, дав кілька інтерв'ю, в яких звинуватив її в байдужості і скупості. Але потім співачка дізналася, що він знаходиться у важкому стані і простягнула йому руку допомоги.

"Просто мені сказали, що він у дуже жалюгідному стані і мені потрібно було щось робити, тому що я розуміла, що, якщо я щось не зроблю, я потім все життя себе буду картати, що я його не витягнула з цього стану. Я його довго лікувала від алкогольної залежності і, сподіваюся, що його вилікувала", - додала артистка.

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