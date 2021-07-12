На відпочинку в Іспанії за драматичних обставин загинула українка

В Іспанії за трагічних обставин загинула 47-річна українка Ірина Борис. Біда сталася на морі, де жінка відпочивала зі своїм чоловіком і двома маленькими дітьми.

Під час відпочинку на морі Ірина зайшла у воду зі своїм 6-річним сином, а чоловік в цей час залишився на березі з молодшою дочкою. Величезна штормова хвиля накрила жінку разом з дитиною. Ірина встигла покликати чоловіка на допомогу і поки чоловік намагався врятувати сина, ще одна хвиля накрила жінку з головою, збила її з ніг і забрала далеко в море. Врятувати українку не вдалося.

Ірина Борис була родом їх Бережан Тернопільської області. До Іспанії жінка вирушила на заробітки й там зустріла свого майбутнього чоловіка. Вона вийшла заміж і народила чоловікові-іспанцеві двох дітей.

У рідних Бережанах про Ірину відгукуються дуже тепло. Українка закінчила школу із золотою медаллю, потім отримала диплом з відзнакою у Львівській комерційній академії. Працювала в одному з фінансових відділів у рідному місті, де колеги згадують її з особливою теплотою.

Майже 20 років тому Ірина поїхала спробувати свого щастя в Іспанію. Там отримала ще одну вищу освіту, вивчила іспанську та англійську мови. Працювала в туристичній фірмі в Мадриді.

"Це була унікальна людина!",- розповіла одна з сусідок Ірини в Бережанах.

Батьки Ірини, які часто приїжджали до Іспанії, щоб допомогти дочці з онуками, наполягли на тому, щоб поховати її в Україні. Тіло Ірини Борис вже доставили в Бережани.

Фото Ірини Борис, яке було зроблено за кілька днів до загибелі