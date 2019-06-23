Відпочивав з друзями: в Києві за загадкових обставин потонув чоловік (фото)

У Києві Дніпровського району стався трагічний випадок: на центральному пляжі втопився чоловік. По приїзду медики констатували смерть. Про це з місця подій повідомляє Інформатор.

Наголошується, що чоловік відпочивав у компанії друзів і розпивав алкоголь. Ближче до ночі загиблий вирішив скупатися. Він зайшов у воду і зник. Пізніше друзі помітили, що їх товариш довго не з'являється і взялися за пошуки.

На голос чоловік не відгукувався і після марних пошуків знайомі викликали рятувальників. Тіло загиблого дістали з річки близько 23:00 водолази. Спроби реанімувати його не привели ні до якого результату, чоловік помер.

У Києві на пляжі втопився чоловік (фото: informator.ua)

До речі, на місці події працювали рятувальники, медики, співробітники поліції та слідчо-оперативна група. Деталі того, що сталося, встановлюються.

Нагадаємо, що в Броварах під Києвом дев'ятикласник під час святкування останнього дзвоника втопився у місцевому озері.

Раніше у Запорізькій області двоє хлопчиків потонули в зрошувальному каналі.

Ми розповідали про те, що у Миколаївській області син виявив тіла своїх батьків-фермерів зі слідами насильницької смерті.