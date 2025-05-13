Образование и спорт: как работает Favbet Foundation Андрея Матюхи

Так, еще до начала полномасштабной войны фонд реализовал много социальных проектов. Одно из направлений - цифровизация библиотек в сельской местности. В партнерстве с государственными структурами передано 2140 компьютеров в 15 регионов. Это позволило жителям громад получить доступ к современным образовательным ресурсам.

"Мы строим будущее, в котором каждый ребенок будет иметь равный доступ к знаниям и возможностям. Потому что именно образование - это главная инвестиция в будущее сильной и независимой Украины", - отмечает президент фонда Андрей Матюха.

Благотворительная инициатива Клуб Супергероев, реализуется в рамках программы Favbet Kids фонда Favbet Foundation. В 2023 году она одержала победу в номинации "Корпоративный благотворительный фонд" на всеукраинском конкурсе коммуникационщиков.

Инициатива объединила три направления: "IT Kids", "Сила в знаниях" и "Сильнее вместе". Тысячи детей получили доступ к курсам по программированию, более 5500 школьников - школьные принадлежности. Также сотни детей посещают спортивные секции открытые и бесплатные для детей ВПО и военнослужащих. Среди них - бокс, футбол, борьба и баскетбол.

По мнению Матюхи, помощь детям - это долгосрочное решение. Проекты, которые поддерживает фонд, направлены на формирование нового поколения - уверенного в себе, здорового, с доступом к знаниям. Такие инициативы создают культуру ежедневной заботы в общинах.

В 2023 году по инициативе Матюхи также вышла в свет биография хорватского футболиста Дарийо Срны - легендарного капитана донецкого "Шахтера". Презентация книги стала событием для спортивного и культурного сообществ. Сам Дарио Срна публично поблагодарил за поддержку проекта.

Проекты фонда охватывают как крупные города, так и меньшие общины. Центры, где реализуется благотворительная инициатива "Клуб Супергероев", работают как пространства обучения, спорта и развития. Они создают стабильную среду для детей, которая способствует их адаптации к современным вызовам.