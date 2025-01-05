Остерегайтесь обмана. Астролог озвучила прогноз на воскресенье, 5 января

Прогноз астропогоды на 5 января

В это воскресенье стоит быть бдительными, поскольку существует риск обманов или мошенничества. Также Соловьева советует не забывать о здоровье и заботиться о себе.

"Осторожно со словами, опасны сплетничество и ложь - о них быстро станет известно окружающим. После 10:57 слова приобретают наивысшую силу и значение: все сказанное может реализоваться в жизни. Реализуются все добрые пожелания", - рассказала астролог.

"Полезно учиться говорить, работать с логопедами, фониатрами, избавляться от слов-паразитов, овладевать ораторским искусством. День благоприятен для тех, кто находится в затруднительном положении. Помогайте другим, проявляйте благородство", - добавила она.

Прислушивайтесь к своей интуиции, отслеживайте негативные мысли, освобождайтесь от зависимостей.

Гороскоп на 5 января (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на воскресенье

5 января - день Солнца, которое отвечает за наше внутреннее "Я", сознание, мировоззрение, мироощущение, миропонимание, жизненную силу, энергию, здоровье, индивидуальность, темперамент, самореализацию, источники самовыражения и целостности.

"Из-за общего фона суток лучше не начинать новые дела, касающиеся действия дневного светила: досуг с детьми, различные развлекательные и азартные игры, выступления перед аудиторией, романтические приключения. Зато можно посещать концерты, шоу, спектакли", - напомнила Соловьева.

В этот день не стоит усиливать солнечную энергию, используя в одежде оранжевый, золотистый, желтый цвета. Также не стоит использовать символы дневного светила (подсолнух, лев), не носить украшения из золота и не злоупотреблять апельсинами.

Не стоит забывать, что в период с 3 по 14 января Юпитер будет находиться в разрушительном градусе Близнецов. И это также может повлиять на ситуации, которые связаны с ложью, интригами, доверием и сплетнями. Будьте бдительны.