Остерегайтесь обмана. Что обещает астрологический прогноз на 8 октября и какие цвета принесут проблемы

Этот вторник, 8 октября, может стать днем перемен. Следует остерегаться сплетен, лжи и всех факторов воздействия Венеры в разрушительном градусе.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Екатерина Соловьева составила подробный прогноз на этот вторник и дала важные советы на 8 октября.

Прогноз астропогоды на 8 октября.

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещение парикмахерской, разводов. Надо быть внимательными, поскольку возможны мошенничество и обман. Увеличивается возможность простудиться", - советует Соловьева.

Осторожно со словами, опасными будут сплетни и ложь - о них скоро станет известно окружающим.

"После 13:42 слова приобретают высшую силу и значение: все сказанное может реализоваться в жизни", - добавила она.

В этот день все добрые пожелания превратятся в реальность. Полезно учиться говорить, работать с логопедами, фониатрами, избавляться от слов-паразитов, овладевать ораторским искусством. Коллективные мероприятия, отметила астролог, будут эффективными.

Гороскоп на 8 октября (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки во вторник

8 октября - день Марса, планеты активности, решительности, энтузиазма, смелости, воинственного настроения и намерения побеждать.

Из-за общего фона суток не инициируйте завтра новые активности, связанные с новой работой, оформлением на новую работу, большими нагрузками, дальними путешествиями.

"Не усиливайте марсианскую энергетику, используя красный цвет и его оттенки. Не злоупотребляйте острыми блюдами, мясом, алкоголем", - рассказала эксперт.

Никого не обижайте, не просматривайте агрессивный контент. В этот день следует прощать и забывать обо всем плохом.

Впрочем, можно давать отпор в ответ на агрессию в свою сторону, проходить курс приема витаминов для поддержания энергии в организме.

Астрологический прогноз на 8 октября (иллюстрация: freepik.com)

Как Венера влияет на жизнь людей

8 октября до 20:32 Венера, планета гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства будет в разрушительном градусе Скорпиона.

Напомним, разрушительный градус – это градус жертвенной проверки: только сквозь испытания можно получить помощь и возмездие за свою стойкость. Также он приносит испытания на крепкость, выносливость и выдержку.

"В Скорпионе этот градус несет разрушение психической природы, пессимизм, душевный надлом, вспыльчивость, скупость, разрушение здоровья, катастрофы, алчность, риски, потери, извращения", - пояснила Соловьева.

"Влияние градуса зависит от умения гармонично вписываться в жизнь и находить взаимопонимание с окружающим миром, а также от искусства пользоваться жизненными уроками. Не назначайте на этот период важные дела, связанные со сферой ответственности Венеры", - также рассказала она.

Высокоразвитым личностям этот градус позволяет стать гениальными психологами, способность настроиться на источники высшей мудрости, учиться от высочайшего интеллекта, передавать трансцендентные знания, восстанавливать здоровье.

Если у человека достаточно мудрости и он правильно все осознает, а также проходит все испытания, его может ожидать хорошая компенсация за стойкость и выдержку.

"Если лично для себя ничего не желать по функциям планеты или светила в разрушительном градусе, а видеть страдания других и помогать им, только тогда можно получить вознаграждение", - напомнила астролог.