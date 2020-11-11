Зупинись, я буду народжувати: у Луцьку посеред дороги сталося справжнє диво (відео)

У Луцьку жінка народила в авто (фото: pixabay)

У Луцьку жінка самостійно впоралася з пологами по дорозі в лікарню

У Луцьку жінка самостійно народила дитину в автомобілі. Вона їхала в пологовий будинок разом з чоловіком, але в один момент зрозуміла, що вони не встигнуть.

Перейми почалися прямо в дорозі, і 30-річна породілля попросила чоловіка зупинитися. Про це йдеться у ТСН.

"Вона сама, без допомоги медиків, народила здорову дівчинку", - розповідають в сюжеті.

Далі на допомогу щасливому сімейству під'їхали патрульні. Вони допомогли породіллі, її чоловікові та новонародженій доньці швидше дістатися до медичного закладу.

У пологовий будинок, вони їхали вже з мигалками, щоб лікарі переконалися, що з породіллею і малятком все в порядку.

У Луцьку жінка народила дитину в автомобілі (відео: ТСН)

Раніше схожа ситуація трапилася і в Дніпрі. Жінка народила дитину в автомобілі, а допомагав їй у пологах чоловік, який просто не встиг довести кохану до лікарні.

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