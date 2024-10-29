Последний удачный день октября: астролог дала прогноз и важные советы на этот вторник

Прогноз астропогоды на 29 октября

"Последний благоприятный день октября (кроме периода с 06:30 до 08:31) для новых дел и важных решений, стоматологических и хирургических вмешательств, посещение парикмахерской, начала путешествий, романтических свиданий, коммерции, финансовых операций, покупок, оформления брака. для творчества и интеллектуального труда", – рассказала Соловьева.

Во вторник не стоит проводить время в одиночестве, в заботе только о своих интересах, конфликтовать с окружающими. Воздержитесь от алкоголя, избегайте открытого огня. Нарушение рекомендаций дня может плохо отразиться на здоровье.

"Этот день - время для получения тайных знаний, коллективных дел, помощи другим. Эти сутки связаны с накоплением имущества и денег. Избавьтесь от инстинкта владельца, осознайте ответственность за каждый поступок. Желательно возвращать долги", - отметила астролог.

Можно налаживать отношения, делать подарки, проявлять милосердие. Полезными будут медитация, водные процедуры.

Гороскоп на 29 октября (коллаж: РБК-Украина)

Астролайфхаки на вторник

"29 октября - день Марса, планеты активности, решительности, энтузиазма, смелости, воинственного настроения и намерения побеждать. Благоприятное время для тех, кто имеет предпринимательскую способность, коммерческую жилку, организаторский талант, умение зарабатывать деньги. Особенно это касается сфер, связанных с безопасностью, защитой, жильем, семьей", - отметила эксперт.

Можно усилить марсианскую энергетику - используйте красный цвет и его оттенки. Полакомьтесь острыми блюдами с чесноком, если вам это позволяет состояние здоровья. Не отказывайтесь полностью от мяса, кофе и чая. Отпускайте обиды, посвятите время физическим нагрузкам и тренировкам, попробуйте разнообразить сексуальную жизнь.

Также в этот день можно давать отпор в ответ на агрессию в свою сторону.