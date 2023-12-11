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Последнее Новолуние года готовит неожиданные сюпризы для этих знаков Зодиака

Кому повезет очень скоро (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Последний Молодой месяц в этом году, который наступит 13 декабря в 01:32, готовит несколько особенное для представителей трех знаков Зодиака. Кому-то удастся покорить новые вершины на работе, а кто получит шанс на долгожданный отдых.

Кому готовиться к подаркам от Новолуния, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Spiritualify.

Овен

Смотрите в будущее с уверенностью и любопытством. Забудьте о неудачах, это уже все в прошлом. Последний Молодой месяц готовит для вас интересные приключения.

Ваши мечты начнут превращаться в реальность. Верьте в чудо и доверяйте своему внутреннему компасу. Это Новолуние подарит вам свет, благодаря которому ваш путь к победам будет легким и даже интересным.

Рак

13 декабря вы поймете, что сможете изменить свою жизнь и начать новую главу. Ваша производительность будет на максимуме, вы сможете сбалансировать все аспекты жизни от личного развития до профессиональной сферы.

Не бойтесь корректировать графики и подстраивать всех под себя. Вы можете диктовать условия и поступать так, как хочется именно вам. Поэтому не надо держать себя в рамках, смелее пересекайте границы и поступайте так, как подсказывает интуиция.

Козерог

Последний Новолуние года напомнит вам о том, что вас окружает любовь и поддержка. Подумайте о том, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Для вас это особенно важно, ведь период релакса поможет вам исцелить душевные раны.

Слушайте свои инстинкты и дайте себе пространство для того, чтобы откликнуться на потребности своего тела. Это идеальное время для самоанализа и заботы о себе, чтобы убедиться, что вы готовы к вызовам и возможностям, которые ждут вас в будущем.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что Новый год подарит этим пяти знакам Зодиака шанс начать новую жизнь.

Ранее стало известно, какие четыре знака Зодиака будут купаться в деньгах всю зиму.

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