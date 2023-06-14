Последний звонок в школах Киева: названы основные правила безопасности
В школах столицы проведут праздники последнего звонка 15 и 16 июня. Такие же даты выбрали для окончания учебного года школы в других областях и городах Украины.
Основные правила безопасности для школ во время последнего звонка рассказали в КГГА.
Как и когда пройдут последние звонки
Как рассказал заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский, в этом учебном году зимние каникулы продлили до 27 января и из-за этого пришлось продлить учебу в школах Киева до середины июня. Последний звонок для школьников прозвучит 15-16 июня.
"Праздник последнего звонка уже второй год подряд будет проходить в условиях полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины. Именно поэтому главным условием этого праздника станет повышенная безопасность", - подчеркнул представитель КГГА.
Он добавил, что заведениям образования не давали единых рекомендаций, кроме основных мероприятий по безопасности. Каждая школа будет выбирать самостоятельно удобный и безопасный формат проведения праздников.
Чиновник отметил, что треть киевлян училась в школах очно, еще часть - в онлайн-формате со всех уголков мира. На данный момент пятая часть школьников Киева находится за границей. Выпускников 9 и 11 классов в этом году почти 50 тысяч.
Основные правила безопасности:
Если во время мероприятия будет объявлена воздушная тревога, то всем участникам необходимо спуститься в укрытие. Это правило касается как праздничных линеек, так и выпускных.
В школах, где нет укрытия или они находятся в потенциально опасном регионе, рекомендуется провести праздник последнего звонка в режиме онлайн.
На территориях, где обучение проходило только в режиме онлайн и где существует опасность любых мероприятий, проводить выпускные не будут. Это важно для безопасности детей, родителей и учителей.
Когда будут проводить выпускные вечера
Основная сессия НМТ в этом году заканчивается 23 июня, поэтому в Департаменте образования рекомендуют выбрать для вручения аттестатов выпускников 21-23 июня.
Формат мероприятий каждая школа может определить по собственному усмотрению. Единственный обязательный момент - безопасность всех участников мероприятий и соблюдение правил поведения при объявлении воздушной тревоги.
Традиции последнего звонка в Украине
Первые упоминания об празднике последнего звонка в Украине появились еще в XIX веке. Тогда последний звонок был символом конца учебного года и знаком для учащихся, что наступает летний период отдыха. Но тогда праздничных мероприятий не проводили.
А с начала ХХ века, традиция празднования последнего звонка начала приобретать большую значимость. В школах стали проводить торжественные линейки, во время которых вручались аттестаты, награждались лучшие ученики и организовывали концерты, где выступали талантливые дети.
Это стало прекрасной возможностью для учащихся продемонстрировать свои достижения, показать таланты и признание от друзей и педагогов.
С 1991 года последний звонок в Украине – это праздник, который создает особую атмосферу единства и радости, сопровождается торжественными событиями и традициями.
Обычно в такие дни украшают школу цветами, выступают различными музыкальными и творческими номерами
Этот праздник объединяет всех участников учебного процесса – учеников, учителей, родителей и администрацию школы. Все они собираются, чтобы подвести итоги года, отметить достижения и пожелать успехов в дальнейшем обучении.
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