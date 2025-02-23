Украинцы смогут увидеть очень редкое астрономическое явление в последний день зимы: о чем речь

28 февраля на небе выстраиваются в один ряд одновременно семь планет Солнечной системы - Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, Юпитер и Марс. Такой парад планет астрономы называют большим планетарным явлением, поскольку он очень редкий.

Почти все планеты можно будет увидеть в небе невооруженным глазом, но для того, чтобы рассмотреть Нептун и Уран - понадобится бинокль.

Стоит добавить, что этой зимой это уже второй парад планет 21 января жители Земли имели возможность посмотреть на другой парад, который состоял из шести планет - Марс, Уран, Юпитер, Венера, Нептун и Сатурн.

Астрономы говорят, что малые парады планет - 3 или 4, это не редкость, а вот чем больше планет - ты явление считается более редким. И 7 планет одновременно - самый редкий вариант.

На самом деле планеты не встают в один ряд, но с Земли складывается именно такое впечатление, потому что планеты находятся на одной линии. Это происходит потому, что все планеты Солнечной системы вращаются вокруг Солнца по эклиптике.

У некоторых планет орбиты немного выше или ниже эклиптики, но они находятся на более или менее одном уровне. Иногда они оказываются на одной стороне от Солнца, двигаясь по своим орбитам и именно в такой период люди могут видеть их в небе одновременно. Уникальный парад планет 28 февраля 2025 года (скриншот)

Как увидеть парад планет в феврале 2025 года

Где смотреть. Астрономы рекомендуют наблюдать за явлением подальше от городских огней, где нет света. Лучшее место - пригород или открытая местность с хорошим обзором горизонта. Стоит помнить, что парад планет можно будет увидеть только при условии ясного неба.

Как смотреть. Большинство планет будут яркими и их можно будет увидеть невооруженным глазом. Отличить их от звезд очень легко - они не мерцают, а ровно отражают свет Солнца.

Чтобы увидеть Уран и Нептун понадобится бинокль или телескоп, поскольку эти планеты слишком тусклые, чтобы их можно было увидеть невооруженным глазом.

Когда смотреть. Утром 28 февраля в восточной части неба будут находиться Марс, Юпитер, Уран, а на юго-западе расположатся Венера, Нептун, Меркурий и Сатурн.

Чтобы не ошибиться, можно скачать на телефон одно из мобильных приложений, показывающих расположение астрономических тел в реальном времени.

Следующий парад планет жители Земли смогут увидеть только через 15 лет - в 2040 году.