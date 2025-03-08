Особая встреча изменит жизнь этих знаков Зодиака уже 8 марта. Карты Таро сулят им слезы радости

Стрелец

Начинайте готовиться к невероятным событиям. В субботу в вашей жизни могут начаться приключения, которые позволят начать все с чистого листа. Рядом с вами окажется тот, кого вы так давно ждали. И если вы давно хотели что-то сказать - пришло время решиться.

Овен

Звезды сулят вам слезы радости. В субботу вы сможете забыть о проблемах и просто насладиться сюрпризами, которые для вас приготовила судьба. Важно лишь действительно отпустить негатив, а не на время отбросить воспоминания. Вычеркивайте все плохое и верьте в чудеса.

Рыбы

Таро-гороскоп на 8 марта сулит вам интересное знакомство. Не бойтесь пробовать что-то новое, пора выйти из зоны комфорта и нырнуть в водоворот приключений с головой. Позвольте особой встрече все изменить. Вам давно нужно устроить грандиозную перезагрузку, не откладывайте это дело в долгий ящик.

Дева

В субботу вам не придется страдать или переживать из-за неудач. Этот день готовит для вас важную встречу. На вашем пути появится человек, благодаря которому вы быстро найдете ответы на все вопросы и получите ключи от счастья. Прислушивайтесь к советам и не игнорируйте то, что вам будут говорить.

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