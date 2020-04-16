Ускладнення після COVID-19: лікар зробив вражаюче відкриття

Коронавірус у світі інфікував майже два мільйони людей. Головне ускладнення від якого інфекція загрожує смертю - це пневмонія. Американські вчені повідомили, що фізичні вправи можуть запобігти тяжкості гострого респіраторного синдрому - прояву дихальної недостатності, яку і викликає COVID-19.

До такого висновку після проведених досліджень прийшли Доктор медичних наук з Університету штату Вірджинія, а також директор Центру досліджень скелетних м'язів в Центрі серцево-судинних досліджень UVA Чжен Ян.

За словами медиків, фізичні навантаження сприяють виділенню потужного антиоксиданту. Він називається "позаклітинна супероксиддисмутаза" (EcSOD). Його роль в організмі - запобігання захворюванням та інфекціям.

Якщо кількість цього антиоксиданту в організмі зменшується - людина починає часто хворіти.

"Регулярні фізичні вправи приносять набагато більше користі для здоров'я, ніж здається. Захист від цього важкого респіраторного захворювання - лише один з багатьох прикладів, - уклав експерт.

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