Лікарі назвали новий симптом коронавіруса: негайно перевірте п'яти

Вчені розповіли про перший симптом коронавіруса (Колаж РБК-Україна)

Іспанські вчені розповіли про новий тривожний симптом коронавіруса, який проявляється на тілі

Коронавірус у світі інфікував близько двох миилионов людина. З кожним днем інфекція продовжує поширюватися. Серед відомих симптомів таких, як температура, кашель і ломота в тілі, додався ще один - це почервоніння на п'ятах у дітей та підлітків. Про це новому ознаці Covid-19 повідомили іспанські вчені з Ради ортопедів країни, пише The New York Post.

Як запевняють фахівці, поки що таких симптомів не дуже багато, але якщо на них вчасно звернути увагу - можна діагностувати Covid-19.

Новий симптом коронавіруса ніяк не пов'язаний із застудою .Якщо на п'ятах плями у вигляді синців - це нехороший знак.



Такі симптоми інфікованих коронавірусом спостерігалися в Італії, Іспанії та Франції. Дослідники не можуть на 100% сказати, чи говорять плями на п'ятах про коронавирусе. Лікарі рекомендують своїм колегам і простим людям звертати увагу на плями на ногах як на можливий ранній симптом Covid-19.