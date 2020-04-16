ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Лікарі назвали новий симптом коронавіруса: негайно перевірте п'яти

STYLERКоронавірус    16.04.2020 - 11:21
Лікарі назвали новий симптом коронавіруса: негайно перевірте п'яти
Вчені розповіли про перший симптом коронавіруса (Колаж РБК-Україна)

Іспанські вчені розповіли про новий тривожний симптом коронавіруса, який проявляється на тілі

Коронавірус у світі інфікував близько двох миилионов людина. З кожним днем інфекція продовжує поширюватися. Серед відомих симптомів таких, як температура, кашель і ломота в тілі, додався ще один - це почервоніння на п'ятах у дітей та підлітків. Про це новому ознаці Covid-19 повідомили іспанські вчені з Ради ортопедів країни, пише The New York Post.

Як запевняють фахівці, поки що таких симптомів не дуже багато, але якщо на них вчасно звернути увагу - можна діагностувати Covid-19.

Новий симптом коронавіруса ніяк не пов'язаний із застудою .Якщо на п'ятах плями у вигляді синців - це нехороший знак.

Такі симптоми інфікованих коронавірусом спостерігалися в Італії, Іспанії та Франції. Дослідники не можуть на 100% сказати, чи говорять плями на п'ятах про коронавирусе. Лікарі рекомендують своїм колегам і простим людям звертати увагу на плями на ногах як на можливий ранній симптом Covid-19.

Новий антирекорд в США: за добу від коронавірусу померли близько 2,6 тисяч осіб Вчені заявили про другу хвилю коронавіруса: одноразовий карантин не допоможе
Новини України Коронавірус
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся