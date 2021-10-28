У Польщі трагічно загинув 33-річний українець: опинився похований живцем
У Польщі під час земельних робіт загинув 33-річний українець, якого повністю засипало під час раптового зсуву. Трагічний нещасний випадок стався в місті Гливиці на півдні країни.
Про це 28 жовтня передали в прес-службі місцевої поліції.
Обвалення землі на робітника бригади сталося вчора вранці. Відразу після НП на місце прибули правоохоронці та рятувальники.
Пожежна команда почала відкопувати людини вручну, оскільки використання важкого обладнання в таких ситуаціях неможливо. Потім приїхала на допомогу спеціалізована рятувальна група Державної пожежної служби.
Крім слідчої групи поліції, на місце події прибули прокурор і представник Національної інспекції праці.
Зазначається, що під час рятувальних робіт була постійна небезпека подальших зсувів.
Тіло українця, який у Польщі тимчасово проживав у Забжі, змогли дістати з-під земельного завалу лише ввечері. Лікар на місці констатував смерть.
Поліція, прокуратура та Національна інспекція праці тепер з'ясовує причини та обставини трагічного випадку, а також формальні та юридичні аспекти найму працівника, включаючи виконання зобов'язань роботодавця в галузі професійного навчання та професійної підготовки.
У Польщі загинув 33-річний українець під час земельних робіт (фото: gliwice.policja.gov.pl)
Нагадаємо, раніше на швидкісній трасі S17 між Любліном і Варшавою сталася аварія, в якій загинув 23-річний громадянин України, що виконував на даній ділянці дороги ремонтні роботи.
Також повідомлялося, що нещодавно в Польщі в Любліні у гуртожитку знайшли мертвим 22-річного студента з України.