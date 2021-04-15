Оскар 2021: експерти оновили прогноз щодо переможців премії

Так, за його словами, нагороду за "Кращий фільм року" може забрати кінострічка "Земля кочівників" або "Мінарі". А також, з меншою ймовірністю, але цілком можливо, що це буде драма "Батько".

Кращим режисером року може стати Девід Фінчер за чорно-білий байопік "Манк" або Хлої Чжао за стрічку "Земля кочівників".

Премію за кращу чоловічу роль, каже головний редактор контенту в MEGOGO, може отримати Ентоні Хопкінс за роль у фільмі "Батько" або посмертно Чедвік Боузман ("Ма Рейні: мати блюзу"), який пішов у серпні 2020 року.

"Обидва кандидати показали свій сильний акторський талант", - зазначає Гребенніков.

Ентоні Хопкінс (фото: wikipedia.org)

Якщо говорити про номінацію "Краща жіноча роль", то тут "всі кандидатки гідні нагороди" (раніше ми писали, що основна претендентка - британська актриса Кері Малліган).

"Складно виділити когось одного", - зазначає він.

"Що стосується головного переможця - того, хто візьме і кращий фільм, і адаптований / оригінальний сценарій, і кращий режисер - швидше за все, його не буде в цьому році", - поділився думкою Євген.

Кері Малліган (фото: Getty Images)

Додамо, що церемонію вручення статуеток премії Оскар 2021 можна буде спостерігати в прямому ефірі на каналі "Україна" в ніч з неділі на понеділок, 26 квітня.