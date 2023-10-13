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Осенние каникулы в Киеве: когда они начнутся и сколько будут продолжаться

Когда начнутся осенние каникулы (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве осенние каникулы у школьников начнутся 23 октября, а закончатся они 29 октября включительно.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler)ссылаясь на заявление заместителя главы КГГА Валентина Мондриевского.

Осенние каникулы в Киеве

Согласно рекомендованной структуре учебного года, с 23 октября в Киеве для школьников начнутся осенние каникулы.

"Причин для их переноса пока нет. До начала каникул учебные заведения Киева продолжат работу в очном, смешанном и дистанционном форматах, учитывая ситуацию с безопасностью и соблюдая алгоритм действий в случае объявления воздушной тревоги до начала обучения", - сказал Мондриевский.

По его словам, для школьников во время каникул в учебных заведениях будет организована кружковая работа и компенсаторные занятия по различным предметам.

Для учителей городские учреждения подготовили ряд вебинаров и тренингов по вопросам психологической поддержки участников образовательного процесса и по повышению профессионального мастерства.

Учреждения дошкольного образования и внешкольного образования столицы во время каникул продолжат работу в формате, в котором работают сейчас.

Для справки

Этот учебный год в Киеве продлится с 1 сентября 2024 года по 28 июня 2024 года. Последние звонки будут раздаваться в школах Киева 31 мая 2024 года.
 

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Напомним, ранее мы писали о том, какой обучающий график будет в школах Киева.

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