Осенние каникулы 2022: когда начинаются и сколько будут продолжаться

Не все украинские школьники смогут отправиться на каникулы осенью по привычному графику после первой четверти - в некоторых областях решили внести коррекцию и перенести начало отдыха для учеников на зимнюю пору.

Когда же детей в школах должны пустить на первые каникулы в этом учебном году - читайте в материале ниже .

Общий график школьных каникул от министерства образования и науки Украины имеет рекомендательный характер, и даты могут менять в соответствии с внутренними решениями администраций школ на местах. Важно только, чтобы продолжительность отдыха для учеников осенью, зимой и летом в целом была не менее 30 дней.

При этом стоит отметить, что на период действия военного положения "заморозили" работу положения о длительности учебного года (175 дней), и он теперь может быть как больше, так и меньше.

Главным фактором, который сейчас влияет на процесс обучения школьников и студентов, является ситуация с безопасностью. Также изменение сроков обучения или переносы каникул могут зависеть от эпидситуации, погодных условий, плохого отопления в некоторых школах.

График осенних школьных каникул 2022 - если на местах не принимали решение о смещении дат:

В общеобразовательных школах Украины, где обучение происходит по семестровой системе (2 семестра, 4 четверти), осенние каникулы продолжаются с 24 по 30 октября .

. А в образовательных учреждениях с 3-местной системой с модулями (обычно это лицеи и колледжи) даты первых осенних каникул такие: с 3 по 9 октября.

Изменение графика каникул

В настоящее время, после российских массированных ударов по объектам критической инфраструктуры и повреждением энергосистем в разных областях, в МОН дают "зеленый свет", чтобы на местах по решениям директоров и основателей школ каникулы начинались раньше или позже запланированных сроков, или же учеба была в формате онлайн.

И вот в некоторых областях в городских управлениях образования сейчас объявили о корректировке графика - с целью отказа от осенних каникул и объединением их с зимними.

Где уже перенесли осенние каникулы

В Киевской области в школах некоторых общин объединяют осенние каникулы с зимними. Так, в Макаровской ОТО они будут продолжаться с 24 декабря по 15 января включительно. В Фастовской ОТО зимние каникулы начнутся с 19 декабря. В Переяславской ОТО - тоже с 19 декабря, и продлятся они по 13 января (2023 года).

в школах некоторых общин объединяют осенние каникулы с зимними. Так, в они будут продолжаться с 24 декабря по 15 января включительно. В зимние каникулы начнутся с 19 декабря. В - тоже с 19 декабря, и продлятся они по 13 января (2023 года). В управлении образования Львова заявили, что школьники осенью не пойдут на каникулы и продолжат обучение, а отдых переносят на зиму.

заявили, что школьники осенью не пойдут на каникулы и продолжат обучение, а отдых переносят на зиму. В Ровно тоже решили объединить осенние каникулы с зимними, которые начнутся 26 декабря и продлятся по 22 января 2023-го.

тоже решили объединить осенние каникулы с зимними, которые начнутся 26 декабря и продлятся по 22 января 2023-го. В Тернополе школьные осенние каникулы начнутся на неделю позже - 31 октября. Как отметил сегодня мэр города Сергей Надал, пока позволяет температура воздуха, дети будут учиться еще неделю, чтобы сэкономить на энергоносителях: "Это при условии, что не будет критических ситуаций с электроэнергией".

школьные осенние каникулы начнутся на неделю позже - 31 октября. Как отметил сегодня мэр города Сергей Надал, пока позволяет температура воздуха, дети будут учиться еще неделю, чтобы сэкономить на энергоносителях: "Это при условии, что не будет критических ситуаций с электроэнергией". Добавим, что в Тернопольской области некоторые общины и учебные заведения уже приняли решение отправить учеников на каникулы, а другие - наоборот, продолжить образовательный процесс. В областной администрации призвали школы до 21 октября проинформировать о своих решениях о каникулах.

некоторые общины и учебные заведения уже приняли решение отправить учеников на каникулы, а другие - наоборот, продолжить образовательный процесс. В областной администрации призвали школы до 21 октября проинформировать о своих решениях о каникулах. В Калуше Ивано-Франкоской области осенние каникулы в школах общины решили сдвинуть на неделю, и начнутся они 31 октября, а продлятся неделю.

Ивано-Франкоской области осенние каникулы в школах общины решили сдвинуть на неделю, и начнутся они 31 октября, а продлятся неделю. На Волыни во Владимире школьные осенние каникулы начнутся с 24 октября в лицеях №2,3, а также в учебных заведениях в селах Суходолы и Ласков. А вот продолжат обучение ученики лицеев №1, 4, 5 и начальной школы №7 - у них будут продленные зимние каникулы.

Добавим, что и в других городах вероятны смещения каникул и переносы дат - на принятие таких решений влияет ситуация безопасности и возможности энергосистем в конкретных областях.