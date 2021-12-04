Помилки, які часто роблять жінки у гігієні: багато хто робить їх неусвідомлено

Ключові помилки в гігієні

Миття рук засобами для миття посуду

Усі знають, що під час миття посуду потрібно використовувати захисні рукавички. Однак, часто жінки цим нехтують.

Такий засіб ефективно прибирає жир зі шкіри та інші забруднення. Всі забувають, якою ціною жир так легко змивається з рук.

Зокрема, кожен миючий засіб володіє небезпечним складом для шкіри. Тому така звичка призводить до сухості шкіри та інших проблем.

Використання одного і того ж дезодоранту

Жінка часто використовує дезодорант, який їй найбільше сподобався. Але мало хто зна, що через деякий час ваша шкіра звикає до дезодоранту і виникають неприємні реакції.

Тому зрідка дезодоранти потрібно міняти.

Також дезодоранти потрібно чергувати й вибрати для себе 3-4 оптимальних й міняти їх.

Відмова від інструкції

Більшість дівчат не читає інструкцію перед застосуванням різних косметичних засобів. Все тому, що жінки думаю, що вони усе знають та розбираються в деталях. Такий похід може призвести до негативних наслідків.

Зазначається, що виробник розробляє інструкцію, він керується дослідженнями, відгуками й протипоказаннями.

Відмовлятися від прочитання інструкції в деяких випадках може бути небезпечним для здоров'я. Тому перед використанням слід завжди уважно читати інструкцію і слідувати їй.

Змивати косметику водою

Всі знають, що косметику потрібно змивати спеціальними засобами. Однак, не завжди так виходить. Зокрема, застосовувати спеціальні засоби в більшості випадків незручно, тому жінки намагаються спрощувати собі життя.

Так, якщо на обличчі небагато пудри й помада, то тепла вода допоможе змити косметику.

А от якщо на шкірі нанесений рівномірний шар тонального крему, основа, намальовані стрілки, то їх потрібно змивати спеціальними засобами.

Використання зволожуючого крему

Аби шкіра була м'якою та здоровою, потрібно регулярно використовувати зволожувальний крем. Як його використовувати перед сном, то це допоможе зберегти здоров'я шкіри, але в собі важливо розвивати звичку.

Важливо вибирати креми тільки з натуральним складом. Тут економити не варто, адже це може серйозно нашкодити.