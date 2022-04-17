Помилки в готуванні "Олів'є", які ніколи не допускають хороші кулінари

Українці готуються до святкування Великодня, головною стравою якого є, звісно, паска. Однак і про улюблені салати не забудуть. Серед таких святкових страв у багатьох родинах є салат Олів'є.
Як не допустити помилок при його готуванні, пише Ukr.media.
Не використовуйте тільки майонез. Його можна в рівних пропорціях змішати зі сметаною, або ж замінити грецьким йогуртом.
Заправляйте перед подачею на стіл. Не варто робити це заздалегідь і в такому вигляді залишати надовго в холодильнику.
Ковбасу краще замінити вареним м'ясом. Так смак салату Олів'є вийде більш насиченим.
Не варто використовувати забагато картоплі. Існує великий ризик зіпсувати смак страви і зробити салат більш простим.
Багато хто вважає, що чим більше горошку в "Олів'є", тим краще. Це не так. Тут діє таке ж правило, як і з картоплею. Крім того, краще віддати перевагу консервованому продукту, а не тому, який був в морозильній камері.
На яйцях можна не економити. Для великої порції салату слід взяти мінімум три яйця. Цей компонент зробить страву більш ніжною.
Раніше ми писали, про легендарну паску за рецептом Дарії Цвєк.