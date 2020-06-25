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Восени українців чекає два вірусу відразу: лікар попередила про небезпеку

Новини » Життя   

Лікар розповів, як вберегтися від небезпечних вірусів

Український медик розповіла, що восени наших громадян чекає друга хвиля коронавірусу, яка буде супроводжуватися вірусом грипу та іншими респіраторними захворюваннями.

"Небезпека восени полягає в тому, що буде з'єднання декількох респіраторних інфекцій. Розпочнеться грип, почнуться інші гострі вірусні інфекції. На це може накластися і циркуляція коронавіруса", – розповіла лікар-епідеміолог Людмила Мухарська "Обозревателю".

За словами доктора, якщо восени буде лютувати кілька вірусів, медичній системі потрібна більш потужна база.

"Нам потрібно буде госпіталізувати не тільки хворих COVID-19, але і хворих грипом та іншими гострими респіраторними інфекціями", - розповіла медик.

Вона зазначила, що в боротьбі з вірусними захворюваннями допоможуть такі ж заходи, як і при COVID-19, тобто соціальна дистанція, дезінфекція рук і поверхонь, медична маска.

"Якщо ми будемо робити все, що повинні робити, щоб не інфікуватися коронавірусом, то саме це допоможе нам не інфікуватися від інших респіраторних вірусних інфекцій, в тому числі і від грипу", – сказала лікар.

Мухарська порадила всім, хто знаходиться в групі ризику, вакцинуватися від грипу.

Як ми раніше повідомляли, в Україні за епідсезон грип та ГРВІ перехворіло майже 5 млн осіб.

Автор: Людмила Жукова

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