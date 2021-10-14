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Осінні канікули в школах можуть продовжити до місяця: у МОЗ зробили заяву

Автор: Володимир Костирін

Шкільні осінні канікули 2021 в Україні мають намір продовжити через погіршення епідеміологічної ситуації у зв'язку зі зростанням захворюваності на коронавірус у країні.

Про це 14 жовтня заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі "Українського радіо".

За словами заступника голови МОЗ, відомство разом з міністерством освіти і науки можуть прийняти відповідне рішення, і канікули, які в ряді регіонів вже перенесли на тиждень раніше традиційної дати 25 жовтня, будуть продовжені до 3-4 тижнів.

"Скоріш за все вони будуть трошки продовжені. Але ми не вважаємо, що вони будуть доволі тривалими. Зазвичай вони тривають впродовж двох тижнів, ми зараз дискутуємо про термін 3-4 тижні", - розповів Кузін.

Він також звернув увагу на захворюваність COVID-19 серед дітей, та збільшення надходження до лікарень маленьких пацієнтів.

Так, на стаціонарному лікуванні перебуває 607 дітей, у яких діагностовано коронавірусну хворобу, що становить 21% від кількості ліжок для пацієнтів з COVID-19, виділених на педіатричному напрямку.

"Діти більш активно залучаються в епідемічний процес, велика кількість класів зачиняється через випадок коронавірусу у дитини або вчителя. Весь клас вважається контактним і він зачиняється на "умовний" карантин", - наголосив Кузін.

Нагадаємо, раніше в НАН України звернули увагу, що в країні захворюваність на коронавірус серед дітей стала найвищою за весь час пандемії, а інтенсивність їх госпіталізації "наближається до абсолютних максимумів".

Як повідомлялося, перед цим МОЗ на тлі погіршення ситуації з коронавірусом направило листи до навчальних закладів з рекомендацією оголосити осінні канікули з 18 жовтня. Разом з тим школи повинні самостійно визначити дату.

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Мінстерство охорони здоров'я України