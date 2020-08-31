Осінь почнеться з пекельної спеки: яким областям пощастить з дощами

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні стане комфортною тільки в кількох областях

Погода в Україні на початку вересня очікується спекотна і суха, місцями температура повітря буде дуже високою.

У вівторок, 1 вересня, температура повітря у кількох областях підніметься до +30 +36 градусів. Свіжіше буде тільки на заході, де синоптик Наталка Діденко спрогнозувала дощі з грозами. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"1 вересня спека в Україні ще буде кусатися. У більшості областей передбачається +30 +36 градусів. Ну і ясно, що сонце. Це все антициклон старається. Однак західна циклонічність дотягнеться до наших західних областей, там пройдуть дощі з грозами, температура повітря буде нижче, +22 +27 градусів. У Чернівецькій і Хмельницькій областях ще попече, близько +30 градусів", - повідомила Наталка Діденко.

Карта погоди

Синоптик розповіла, що осінь в Києві також почнеться з високої температури повітря і сухої погоди.

"У Києві новий сезон розпочнеться старою погодою – сухо і також під +30, хоча попередні моделі обіцяли невелике ослаблення", - зазначила синоптик.

Як відзначають фахівці Українського гідрометцентру, перший тиждень вересня буде сухим і спекотним практично у всіх областях країни. Невеликі короткочасні грози та дощі можливі лише в західних регіонах.

Температура повітря триматиметься в межах +29 +32 градуси, місцями можливе до +34 +36 градусів. На заході очікується похолодання, в нічні години до +12 +15 градусів, удень від +19 до +24 градусів.

Карта погоди

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики попередили про аномально високі температури на початку осені.

А також розповідали про те, що синоптики повідомили, коли в Україні стане прохолодно.