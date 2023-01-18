Вот эти установки родителей психологически травмируют ребенка! Не поступайте так

Всем известно, что именно в детстве формируется личность человека и закладывается модель его поведения на всю жизнь. Именно поэтому родителям нужно максимально много усилий приложить к правильному воспитанию. Но здесь важно и не переборщить. Ведь чрезмерная опека тоже может психологически травмировать.
О том, каких вредных установок следует избавиться родителям, чтобы не испортить отношения с ребенком, рассказали в Instagram.
По мнению британского педиатра и детского психоаналитика Дональда Вудса Винникотта, важно быть не идеальными, а достаточно хорошими родителями.
Это значит дарить ребенку любовь и заботу и при этом не забывать, что вы имеете право уставать и совершать ошибки. Идеальных ведь людей не существует.
Не надо завышать ожидания и стараться при всем их выполнить. Запомните замечательную фразу: "Быстро - это медленно, но без перерывов".
На первом месте должны быть вы и ваш партнёр. В противном случае ребенок чувствует себя ответственным за счастье родителей, что приводит к психологическим проблемам и проблемам с сепарацией.
Сепарация - это естественный постепенный процесс психологического и физического отделения от родителей.
А еще - ребенку важно с детства видеть, что такое здоровые отношения между супругами.
Это поможет ему построить счастливую личную жизнь в будущем, а также постепенно и экологически взрослеть.
Если оставлять плачущего ребенка на единице и не реагировать на его слезы, это может нанести ребенку психологическую травму.
Ее еще называют "травмой отвержения".
Малыш чувствует, что сколько бы он ни кричал, никто к нему не придет.
А значит, выражать свои чувства бесполезно - людям на тебя безразлично. В итоге ребенок вырастает замкнутым. Ему тяжело общаться с людьми, он никому не доверяет и у всех видит врагов.
Не игнорируйте чувство ребенка.
Ребенок - не собственность и не продолжение родителей. Это отдельная личность, имеющая право сама выбирать, кем быть, чему учиться и какую жизнь проживать.
Родители могут помогать и направлять детей, но не навязывать свое мнение. Иначе взрослые рискуют испортить отношения в семье и разрушить психику ребенка.
Предоставляйте ребенку выбор, попробуйте разные кружки, школы и тематические лагеря.
Счастливые глаза ребенка - лучший показатель интереса и хорошего будущего.
Многие думают, что игнорировать ребенка - безобидный способ наказания. Вы ведь не кричите на малыша, просто молчите.
В реальности - это одна из самых страшных форм морального давления. Вы делаете вид, что ребенка не существует. Если такое повторяется, малыш усваивает послание: "Ты есть, только пока ведешь себя хорошо. В другое время тебя нет".
В будущем такой человек хочет быть для всех идеальным. Это большая нагрузка на психику и постоянный стресс.
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