Вот эти установки родителей психологически травмируют ребенка! Не поступайте так

Я должна быть идеальной мамой/отцом

По мнению британского педиатра и детского психоаналитика Дональда Вудса Винникотта, важно быть не идеальными, а достаточно хорошими родителями.

Это значит дарить ребенку любовь и заботу и при этом не забывать, что вы имеете право уставать и совершать ошибки. Идеальных ведь людей не существует.

Не надо завышать ожидания и стараться при всем их выполнить. Запомните замечательную фразу: "Быстро - это медленно, но без перерывов".

Дети должны быть на первом месте

На первом месте должны быть вы и ваш партнёр. В противном случае ребенок чувствует себя ответственным за счастье родителей, что приводит к психологическим проблемам и проблемам с сепарацией.

Сепарация - это естественный постепенный процесс психологического и физического отделения от родителей.

А еще - ребенку важно с детства видеть, что такое здоровые отношения между супругами.

Это поможет ему построить счастливую личную жизнь в будущем, а также постепенно и экологически взрослеть.

Поплачет и сама успокоится

Если оставлять плачущего ребенка на единице и не реагировать на его слезы, это может нанести ребенку психологическую травму.

Ее еще называют "травмой отвержения".

Малыш чувствует, что сколько бы он ни кричал, никто к нему не придет.

А значит, выражать свои чувства бесполезно - людям на тебя безразлично. В итоге ребенок вырастает замкнутым. Ему тяжело общаться с людьми, он никому не доверяет и у всех видит врагов.

Не игнорируйте чувство ребенка.

Мой ребенок пойдет по моим стопам

Ребенок - не собственность и не продолжение родителей. Это отдельная личность, имеющая право сама выбирать, кем быть, чему учиться и какую жизнь проживать.

Родители могут помогать и направлять детей, но не навязывать свое мнение. Иначе взрослые рискуют испортить отношения в семье и разрушить психику ребенка.

Предоставляйте ребенку выбор, попробуйте разные кружки, школы и тематические лагеря.

Счастливые глаза ребенка - лучший показатель интереса и хорошего будущего.

Если ребенок не слушается, я буду его игнорировать

Многие думают, что игнорировать ребенка - безобидный способ наказания. Вы ведь не кричите на малыша, просто молчите.

В реальности - это одна из самых страшных форм морального давления. Вы делаете вид, что ребенка не существует. Если такое повторяется, малыш усваивает послание: "Ты есть, только пока ведешь себя хорошо. В другое время тебя нет".

В будущем такой человек хочет быть для всех идеальным. Это большая нагрузка на психику и постоянный стресс.