Вот эти 5 критериев помогут вам выбрать вкусную клубнику "без химии" и нитратов

Что учитывать при выборе клубники

Цвет - спелая и вкусная клубника должна иметь ярко-красную окраску. Такие ягоды содержат больше всего витаминов. При этом следует избегать неестественного воскового блеска - такой обычно имеют ягоды, выращенные на искусственных удобрениях.

Запах - натуральные ягоды имеют стойкий и приятный запах. А вот если клубника не пахнет либо ее запах очень слабый, то, скорее всего, она еще не созрела либо выращена на химии.

Плодоножка - если у ягоды она зеленая и свеженькая, то значит и клубника тоже только что с грядки. Но если на ней есть белая полоска - клубнику обрабатывали пестицидами. Также обратите внимание, есть ли расстояние между ягодой и листочками. Если оно есть - клубника сладкая, а если листочки плотно прилегают - значит ягода с кислинкой.

Семена на ягодах - если они выпуклые, скорее всего, клубника еще не совсем созрела. А вот если несколько углублены, то ягоды уже спелые.

Текстура - выбирайте упругие, не подавленные ягоды. Они не должны быть твёрдыми. Поскольку клубнику лучше покупать на рынке, то попросите у продавца сразу попробовать товар.

Как проверить содержание нитратов

Если боитесь, что ягоды могут содержать нитраты, можно легко проверить это с помощью экспресс-тестов. Их сейчас очень просто купить, и они доступны в цене. Она зависит от производителя и количества полосок для теста. За 100 грн можно купить упаковку, но есть и более дорогие варианты.

Достаточно приложить тест-полоску к разрезанной или раздавленной клубнике и подержать 1 мин. После этого нужно сверить цвет полоски с образцами окраски контрольной шкалы. Так узнаете уровень нитратов в клубнике.

Также можно воспользоваться специальными приборами - нитратомерами. Но для домашнего пользования они достаточно дороги.