Такое поведение родителей воспитывает у ребенке нарциссическую натуру. Психолог предостерегла от ошибок

Нарциссические люды становятся такими из-за воспитания, которое закладывается в семье. Родители могут иметь только благие намерения и искренне верить, что все делают правильно, но на самом деле бессознательно психологически травмируют ребенка, который во взрослом возрасте не будет способен справиться с критикой в свою сторону.

Что такое нарциссическая или фасадная семья

"Тема нарциссизма такая шаблонная, искривленная и порой выглядит как яркий стикер "ну ясно, одним словом нарцисс". Забрав стикер, ты видишь эмоционально-уязвимого человека, который так стремится получить любовь и принятие. Спектр нарциссизма - богатый, он перфорированно-патологический нарциссического типа личности. Формированию этого способствует много факторов. Основной и базовый - семья", - объясняет эксперт.

Ребенок из нарциссической семьи думает, что требования родителей к нему завышены, что он должен оправдывать все ожидания, которые на него возлагают, и должен быть лучшим во всем.

"Подсознательно для родителей в такой семье ребенок является угрозой, ведь он может сделать что-то, что пошатнет представление о семье в их важном микро-социуме. Для них очень важна внешняя оценка - выглядеть так, чтобы никто никогда не сказал, что им что-то не хватает", - добавляет Грубая.

Часто роль идеального наставника может иметь один из родителей, и тогда формируется некий тандем "созависимой жизни", где ребенок делает родителей счастливым, значит и должен стараться больше. Усилия для создания этого "фасада" семьи настолько большие, что ребенок может отказаться от реальных чувств и потребностей.

Что воспитывает в ребенке нарциссическую натуру

"Давайте разберемся, что происходит с чувствами ребенка, который растет в нарциссической семье. Для того чтобы чувствовать себя нужным и любимым, ребенок демонстрирует родителям (или одному из них) такое поведение, которое является "окей" для них и получает одобрительный отзыв", - объясняет эксперт.

В ответ на такое поведение, родители (или один из них) говорят: "ты самый лучший", "ты - моя гордость", "именно ты это смог сделать - скорее, лучше".

"То есть от поведения "не ок" надо отказаться, потому что это противоположный путь получения любви и принятия. А что это за поведение "не ок" - это то, в результате которого ребенок получает наказание (это не всегда физическое), холод, молчание, разочарование в глазах родителей и слова "мне за тебя стыдно", - объясняет Анна.

В результате происходит расщепление - ребенок может чувствовать себя или супер-прекрасно (удовлетворив потребность родителей) или нестерпимо-ужасно (за меня тебе стыдно = я не оправдала твоих чаяний).

"Встречаясь со своими эмоциональными реакциями, дети не знают, нормально это или ненормально и что теперь с этим делать. Если взрослый рядом не готов объяснять, утешать, регулировать, называть все своими именами - то эмоции становятся пугающими и психика стремится их подавить в секунду их рождения", - отмечает психолог.

Именно проявление патологического стыда, где вместо поддержки и поиска решений это чувство усиливается и подчеркивается взрослым - играет одну из ключевых ролей в формировании нарциссической палитры личности.