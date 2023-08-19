Вот что заставляет мужчину влюбляться. Странные, но правдивые причины

Потребность защищать

У мужчин заложена первоначальная глубокая потребность защищать близких людей. Поэтому он влюбляется в женщину, позволяющую ему стать героем. Конечно, женщины сейчас очень самостоятельны, но не стоит все брать на себя.

Поэтому если хотите, чтобы желанный для вас мужчина стремился быть рядом с вами, позвольте себе побыть иногда слабой. Дайте ему чувство, что он может решить ваши проблемы, помочь вам.

Потребность в свободе

Как бы это парадоксально не звучало, но мужчина влюбляется в женщину, которая дает ему ощущение свободы.

Мужчина не должен воспринимать женщину как оковы на ногах. Напротив, он должен чувствовать, что она самодостаточна, счастлива и не нуждается в нем. Только тогда он боится ее потерять и влюбляется.

Если вам нужен мужчина, отпустите его. Он поймет, что хочет быть с вами и вернется. А если нет - не очень вам такой мужчина и нужен.

Потребность быть значимым

Мужчинам необходимо знать, что их уважают и ценят, чувствовать, что их поступки имеют смысл. Женщина, хвалящая партнера за его действия и увлекающаяся его поступками, дает ему чувство значимости.

Когда его усилия ценят, он стремится сделать еще больше. Мужчина влюбляется в женщину, когда вкладывает в нее время, деньги, усилия.

Потребность в комфорте

Внутри каждого мужчины живет ребенок, нуждающийся в островке безопасности. Если мужчина рядом с женщиной чувствует себя безопасно и комфортно, он перестает думать об отношениях и просто наслаждается ими.

У него возникает чувство, что эта женщина создана конкретно для него. Ему с ней уютно и никуда бежать не нужно, потому что все что нужно - рядом. Тогда незаметно для себя он влюбляется.