Вот что произойдет с вами, если на месяц "завяжете" с алкоголем

Что изменится при отказе от алкоголя

Эксперт в области здравоохранения Навин Хосла сообщил, что небольшой перерыв в приеме алкоголя может принести огромную пользу тем, кто примет в нем участие.

Чрезмерное употребление алкоголя может вызвать нагрузку на печень, что в частности повлияет на обмен веществ человека.

Употребляющим спиртное людям трудно похудеть, поэтому перерыв в приеме алкоголя может помочь людям сбросить несколько килограммов.

Алкоголь классифицируется как "пустые калории", так как он содержит мало питательных веществ или вообще не содержит их.

"Удаление этих ненужных калорий из вашего рациона может помочь ускорить потерю веса", - сообщил Хосла.

Алкоголь также связан с голодом после него, поэтому люди с большей вероятностью будут есть жирную пищу, если они выпивают.

По словам эксперта, перерыв в приеме алкоголя также может улучшить психическое здоровье человека.

"Алкоголь может замедлить процесс обработки информации вашим мозгом, часто создавая ложные эмоции и реакции, которые в дальнейшем могут привести к негативным мыслям и чувствам", - отметил он.

Отказ от горячительных напитков может иметь и другие преимущества, такие как чистая кожа и улучшение мотивации.

Воздержание от алкоголя также может повысить производительность, поскольку похмелье может помешать людям сделать то, чего они хотят, на следующий день.

Четыре преимущества воздержания от алкоголя