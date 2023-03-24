Вот что сахар делает с вашим сердцем

Сахар мы употребляем каждый день, получая его из фруктов, овощей, молока и других продуктов. Но есть добавленный сахар - тот самый подсластитель, который мы получаем из газированных напитков, сладостей или просто добавляем в чай. Но как употребление сахара влияет на наше сердце?
Об этом рассказала врач-кардиолог Наталья Иванюк в Instagram.
Сахар природный (связанный) содержится в молоке (галактоза), зерновых (в ячмене мальтоза), фруктах (глюкоза + фруктоза), меде (глюкоза + фруктоза), овощах.
По словам врача, все они превращаются в ЖКТ в глюкозу, как правило, все на пользу.
Это сахар, изъятый из природных источников: белый сахар, кукурузный сироп, сироп агавы, ячменный солод. Его добавляют во многие виды готовой продукции. И здесь уже не о пользе.
Если превышено количество и нарушено качество потребления сахара, нередко начинаются проблемы:
Избыточный вес. Особенно если есть комбо: много сладкого + мало полноценной пищи + сидячий образ жизни. Как следствие риск развития артериальной гипертензии, атеросклероза, инфаркта и т. п.
Сахарный диабет. Это заболевание бьет практически по всему организму, особенно по сердцу и сосудам. Инсульт, инфаркт, повреждение и закупорка сосудов - неполный перечень осложнений диабета.
И это еще не все. Проблемы с печенью, кариес, дефициты (ибо сладкое "заменяет" сбалансированные приемы пищи), старение кожи и т. д.
Если вы в целом ведете здоровый образ жизни: много двигаетесь, сбалансированно питаетесь, то кусочек шоколадки или даже торта не принесет существенного вреда. Главное - баланс.
По рекомендациям ВОЗ сахар должен составлять не более 10% от калорийности рациона в день. Для взрослого это примерно 5-6 чайных ложек в день.
Ну и здесь действует правило: лучше меньше, чем больше.
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