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Вот что сахар делает с вашим сердцем

Сахар может вредить сердцу (колаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Сахар мы употребляем каждый день, получая его из фруктов, овощей, молока и других продуктов. Но есть добавленный сахар - тот самый подсластитель, который мы получаем из газированных напитков, сладостей или просто добавляем в чай. Но как употребление сахара влияет на наше сердце?

Об этом рассказала врач-кардиолог Наталья Иванюк в Instagram.

Вредит ли нам природный сахар?

Сахар природный (связанный) содержится в молоке (галактоза), зерновых (в ячмене мальтоза), фруктах (глюкоза + фруктоза), меде (глюкоза + фруктоза), овощах.

По словам врача, все они превращаются в ЖКТ в глюкозу, как правило, все на пользу.

Как насчет свободного сахара?

Это сахар, изъятый из природных источников: белый сахар, кукурузный сироп, сироп агавы, ячменный солод. Его добавляют во многие виды готовой продукции. И здесь уже не о пользе.

Если превышено количество и нарушено качество потребления сахара, нередко начинаются проблемы:

Избыточный вес. Особенно если есть комбо: много сладкого + мало полноценной пищи + сидячий образ жизни. Как следствие риск развития артериальной гипертензии, атеросклероза, инфаркта и т. п.

Сахарный диабет. Это заболевание бьет практически по всему организму, особенно по сердцу и сосудам. Инсульт, инфаркт, повреждение и закупорка сосудов - неполный перечень осложнений диабета.

И это еще не все. Проблемы с печенью, кариес, дефициты (ибо сладкое "заменяет" сбалансированные приемы пищи), старение кожи и т. д.

Стоит ли полностью отказываться от сахара?

Если вы в целом ведете здоровый образ жизни: много двигаетесь, сбалансированно питаетесь, то кусочек шоколадки или даже торта не принесет существенного вреда. Главное - баланс.

По рекомендациям ВОЗ сахар должен составлять не более 10% от калорийности рациона в день. Для взрослого это примерно 5-6 чайных ложек в день.

Ну и здесь действует правило: лучше меньше, чем больше.

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