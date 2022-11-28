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Вот что нужно сделать зимой перед тем, как завести автомобиль: это важно знать

Что нужно сделать зимой с автомобилем (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Когда на улице становится все холоднее, то многие уличные коты могут греться под капотами автомобилей. Поэтому перед тем, как завести машину, следует проделать несколько манипуляций.

Об этом пишет SantePlus.

В частности, прежде чем заводить автомобиль, рекомендуется постучаться по капоту, ведь это поможет спасти жизнь животному.

Зимой уличные кошки могут застрять под капотами транспортных средств. Как только двигатель автомобиля запускается, ситуация может ухудшиться для животных, которые прячутся внутри.

Все потому, что сильные вибрации и внезапное жужжание могут испугать кота. Также он может травмироваться. Поэтому все автомобилисты должны быть внимательны, чтобы избежать подобных ситуаций.

Перед запуском двигателя следует постучаться по капоту. Это простой жест, который не требует особых усилий и занимает всего несколько секунд.

Как помешать котам прятаться под капотом

Есть несколько действенных советов, которые помогут держать кошек как можно дальше от автомобиля:

  • По возможности паркуйте автомобиль в закрытом гараже;
  • Произведите быстрый обзор авто. Откройте капот, чтобы увидеть, не прячется ли внутри кот;
  • Перед тем, как завести двигатель, можно посигналить и подождать несколько секунд. Громкий звук должен отпугнуть животных.

Раньше мы сообщали, как завести двигатель машины, если сел аккумулятор.

Также мы писали, как улучшить работу дворников машины для эффективной очистки.

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